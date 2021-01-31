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В Житомирской области за торговлю наркотиков задержали военнослужащего

Житомир, Воскресенье 31 января 2021 06:21
В Житомирской области за торговлю наркотиков задержали военнослужащего
Фото: наркотические вещества (vppnr.gp.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Прокуратура готовит уведомление о подозрении в торговле наркотиками военнослужащему одной из частей, дислоцированной на Житомирщине. Ему грозит лишение свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Следственными действиями было установлено, что в январе 2021 года солдат десантно-штурмового батальона неоднократно реализовывал гражданским лицам наркотическое вещество - амфетамин. Средства за реализацию наркотических средств он получал на собственный карточный счет.

По данным прокуратуры, солдата задержали 29 января после сбыта очередной партии наркотических веществ, а именно: 15 граммов амфетамина и 10 свертков каннабиса.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств).

Задержанному грозит лишение свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила контрабанду кокаина в Международном аэропорту "Борисполь". Отмечается, что пытались переправить товар из одной из соседних стран. Также в начале января 2021 сотрудники Одесской и Галицкой таможни в ходе совместной операции обнаружили в Львове рекордную партию героина - 1,3 тонны, которую граждане Турции пытались незаконно переправить в Евросоюз. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет колоссальную сумму - более 2,3 млрд гривен.

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