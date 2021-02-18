Перевозили кокаїн у іграшках: у Києві накрили доставку наркотиків зі Львова
У Києві затримали організатора поставок наркотиків в особливо великих розмірах. Зі Львова їх перевозили під прикриттям дитячих іграшок.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, мешканець Львова, який є колишнім працівником правоохоронних органів, організував схему збуту кокаїну шляхом відправлення в Київ оптових партій наркотиків приватними службами таксі. А самі наркотики ховали в дитячі іграшки.
Громадянина затримали організатора поставок під час чергової перевезення кокаїну. В ході обшуку знайшли у нього кілограм кокаїну, який оцінюється в 4 мільйони гривень, електронні ваги, пакети для фасування.
Підозрюваному повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також слідство розслідує причетність інших осіб до схеми.
Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області угруповання жителів міста Вознесенськ організувала постачання і збут наркотиків у виправну колонію. До збуту причетні як ув'язнені, так і ті, хто були на волі.
Як повідомляло РБК-Україна, в Житомирській області за торгівлю наркотиками затримали військовослужбовця. Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.