Переворот під Києвом: збори депутатів у Чабанах завершилися скандалом

У селищній раді розповіли, що групи депутатів зібралися на самовільні збори і, порушуючи законодавство, намагалися визнати їх позачерговою сесією.

"Була зроблена спроба самовільного захоплення влади в Чабанівській громаді під час воєнного стану", - сказано в повідомленні.

У селищній раді стверджують, що депутати порушили Конституцію та інші закони України. Вони не зупинилися, навіть попри заклики громадськості та військових, які були присутні на зборах.

Дії депутатів зафіксовані, а заяви про "бунтівні дії" вже подано до поліції, прокуратури та Міністерства юстиції. Селищна рада наполягає на тому, що будь-які рішення мають ухвалюватися винятково в межах закону та інтересів громади.