Переворот під Києвом: збори депутатів у Чабанах завершилися скандалом

У Чабанівській громаді Київської області групи депутатів спробували самовільно захопити владу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Чабанівської селищної ради.
У селищній раді розповіли, що групи депутатів зібралися на самовільні збори і, порушуючи законодавство, намагалися визнати їх позачерговою сесією.
"Була зроблена спроба самовільного захоплення влади в Чабанівській громаді під час воєнного стану", - сказано в повідомленні.
У селищній раді стверджують, що депутати порушили Конституцію та інші закони України. Вони не зупинилися, навіть попри заклики громадськості та військових, які були присутні на зборах.
Дії депутатів зафіксовані, а заяви про "бунтівні дії" вже подано до поліції, прокуратури та Міністерства юстиції. Селищна рада наполягає на тому, що будь-які рішення мають ухвалюватися винятково в межах закону та інтересів громади.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати та посадовці апарату Верховної Ради.
Схема передбачала одержання неправомірної вигоди за "потрібні" голосування: вказівки щодо законопроєктів розсилалися через месенджер WhatsApp, після чого депутатам систематично передавали грошові кошти.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав усім п'ятьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави.
За даними джерел РБК-Україна, серед підозрюваних фігурують представники фракції "Слуга народу" - Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисіль і Михайло Лаба.