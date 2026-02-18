Переворот под Киевом: сборы депутатов в Чабанах завершились скандалом

В Чабановской общине Киевской области группы депутатов попытались самовольно захватить власть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Чабановского поселкового совета.
В поселковом совете рассказали, что группы депутатов собрались на самовольные сборы и в нарушение законодательства пытались признать их внеочередной сессией.
"Была предпринята попытка самовольного захвата власти в Чабановской общине во время военного положения", - сказано в сообщении.
В поселковом совете утверждают, что депутаты нарушили Конституцию и другие законы Украины. Они не остановились, даже несмотря на призывы общественности и военных, которые присутствовали на сборах.
Действия депутатов зафиксированы, а заявления о "мятежных действиях" уже поданы в полицию, прокуратуру и Министерство юстиции. Поселковый совет настаивает на том, что любые решения должны приниматься исключительно в рамках закона и интересов общества.
Напомним, в конце декабря прошлого года НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты и должностные лица аппарата Верховной Рады.
Схема предусматривала получение неправомерной выгоды за "нужные" голосования: указания по законопроектам рассылались через мессенджер WhatsApp, после чего депутатам систематически передавали денежные средства.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал всем пяти подозреваемым меры пресечения в виде залога.
По данным источников РБК-Украина, среди подозреваемых фигурируют представители фракции "Слуга народа" - Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.