Переворот под Киевом: сборы депутатов в Чабанах завершились скандалом

В поселковом совете рассказали, что группы депутатов собрались на самовольные сборы и в нарушение законодательства пытались признать их внеочередной сессией.

"Была предпринята попытка самовольного захвата власти в Чабановской общине во время военного положения", - сказано в сообщении.

В поселковом совете утверждают, что депутаты нарушили Конституцию и другие законы Украины. Они не остановились, даже несмотря на призывы общественности и военных, которые присутствовали на сборах.

Действия депутатов зафиксированы, а заявления о "мятежных действиях" уже поданы в полицию, прокуратуру и Министерство юстиции. Поселковый совет настаивает на том, что любые решения должны приниматься исключительно в рамках закона и интересов общества.