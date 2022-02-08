Перевод часов 2022. Будет ли Украина переходить на летнее время

С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, Кабмин постановил ввести на территории Украины такой порядок: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед;

в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Отметим, в Евросоюзе продолжаются дискуссии об отмене перехода на летнее время. Этот вопрос должен решиться до 2026 года.

Напомним, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада зимой вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов. Он хотел бы, чтобы Украина осталась на зимнем времени. При этом он утверждает, что дискуссия будет вестись в соответствии с решениями Европейского союза.