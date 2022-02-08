Переведення годинників 2022. Чи буде Україна переходити на літній час

З урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, Кабмін постановив ввести на території України такий порядок: час другого часового поясу (Київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки:

в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед;

в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Зазначимо, в Євросоюзі тривають дискусії про скасування переходу на літній час. Це питання має вирішитися до 2026 року.

Нагадаємо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна рада взимку повернеться до розгляду законопроекту про скасування сезонного переведення годинників. Він хотів би, щоб Україна залишилася на зимовому часі. При цьому він стверджує, що дискусія буде вестися відповідно до рішень Європейського Союзу.