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Перевод часов 2022. Будет ли Украина переходить на летнее время

Новина українською →
Украина, Вторник 08 февраля 2022 11:50
Перевод часов 2022. Будет ли Украина переходить на летнее время Фото: Украине перейдет на летнее время 27 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина снова перейдет на летнее время 27 марта 2022 года вместе со странами Европейского союза. В последнее воскресенье месяца в 3 часа утра стрелки будут переведены на 1 час вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", которое регулирует данный вопрос.

С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, Кабмин постановил ввести на территории Украины такой порядок: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

  • в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед;
  • в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Отметим, в Евросоюзе продолжаются дискуссии об отмене перехода на летнее время. Этот вопрос должен решиться до 2026 года.

Напомним, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада зимой вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов. Он хотел бы, чтобы Украина осталась на зимнем времени. При этом он утверждает, что дискуссия будет вестись в соответствии с решениями Европейского союза.

В марте 2021 года Верховная рада не смогла отменить перевод часов, законопроект отправили на повторное второе чтение.

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Кабинет Министров Украины Перевод часов в Украине
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