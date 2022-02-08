ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Переведення годинників 2022. Чи буде Україна переходити на літній час

Новость на русском →
Україна, Вівторок 08 лютого 2022 11:50
Переведення годинників 2022. Чи буде Україна переходити на літній час Фото: Україна перейде на літній час 27 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна знову перейде на літній час 27 березня 2022 року разом з країнами Європейського союзу. В останню неділю місяця о 3 годині ранку стрілки будуть переведені на 1 годину вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", який регулює дане питання.

З урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, Кабмін постановив ввести на території України такий порядок: час другого часового поясу (Київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки:

  • в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед;
  • в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Зазначимо, в Євросоюзі тривають дискусії про скасування переходу на літній час. Це питання має вирішитися до 2026 року.

Нагадаємо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна рада взимку повернеться до розгляду законопроекту про скасування сезонного переведення годинників. Він хотів би, щоб Україна залишилася на зимовому часі. При цьому він стверджує, що дискусія буде вестися відповідно до рішень Європейського Союзу.

У березні 2021 року Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників, законопроект відправили на повторне друге читання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Переведення годинників в Україні
NEWS
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка