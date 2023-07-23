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Перевіряють музику. Окупанти перейшли на новий етап репресій щодо українців, - Федоров

Фото: окупанти на ТОТ почали перевіряти телефони на наявність української музики (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові перейшли на новий етап репресій щодо українців на тимчасово окупованих територіях. Окупанти перевіряють телефони на наявність української музики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти вже не знають, який терор чинити, щоб припинити спротив на захоплених територіях", - сказав Федоров.

Мер повідомив, що раніше окупанти в телефонах українців шукали докази співпраці з Силами опору, потім дивилися переписку в месенджерах, щоб знайти до чого причепитися і звинуватити в "тероризмі".

Однак зараз, за словами Федорова, російські військові уважно вивчають фото і музику.

"Змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором і погрожують за українські пісні, які називають "нацистськими", - пояснив він.

Ситуація на тимчасово окупованих українських територіях

Росіяни на окупованих територіях вишукують проукраїнськи налаштованих мешканців. Вони можуть їх допитувати, погрожувати їм чи навіть застосовувати насилля.

Раніше ми повідомляли, що російські військові посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Вону шукають українців, які допомагають ЗСУ.

Крім того, ми писали, що окупанти у тимчасово окупованій частині Луганській області розшукують автомобілі з українськими номерами та змушують власників їх змінювати.

Зокрема, загарбники також забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами, які проживають на підконтрольних Україні територіях.

А також продовжують мародерити та використовувати цивільну інфраструктуру на окупованих територіях. Наприклад, вони облаштували шпиталь в одному з пологових будинків Луганської області.

До того ж окупанти переробляють дитячі табори у госпіталі в Луганській області.

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Війна Росії проти України