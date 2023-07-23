Перевіряють музику. Окупанти перейшли на новий етап репресій щодо українців, - Федоров

Російські військові перейшли на новий етап репресій щодо українців на тимчасово окупованих територіях. Окупанти перевіряють телефони на наявність української музики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Окупанти вже не знають, який терор чинити, щоб припинити спротив на захоплених територіях", - сказав Федоров.
Мер повідомив, що раніше окупанти в телефонах українців шукали докази співпраці з Силами опору, потім дивилися переписку в месенджерах, щоб знайти до чого причепитися і звинуватити в "тероризмі".
Однак зараз, за словами Федорова, російські військові уважно вивчають фото і музику.
"Змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором і погрожують за українські пісні, які називають "нацистськими", - пояснив він.
Росіяни на окупованих територіях вишукують проукраїнськи налаштованих мешканців. Вони можуть їх допитувати, погрожувати їм чи навіть застосовувати насилля.
Раніше ми повідомляли, що російські військові посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Вону шукають українців, які допомагають ЗСУ.
Крім того, ми писали, що окупанти у тимчасово окупованій частині Луганській області розшукують автомобілі з українськими номерами та змушують власників їх змінювати.
Зокрема, загарбники також забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами, які проживають на підконтрольних Україні територіях.
А також продовжують мародерити та використовувати цивільну інфраструктуру на окупованих територіях. Наприклад, вони облаштували шпиталь в одному з пологових будинків Луганської області.
До того ж окупанти переробляють дитячі табори у госпіталі в Луганській області.
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