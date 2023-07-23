Проверяют музыку. Оккупанты перешли на новый этап репрессий в отношении украинцев, - Федоров

"Оккупанты уже не знают, какой террор оказывать, чтобы прекратить сопротивление на захваченных территориях", - сказал Федоров.

Мэр сообщил, что ранее оккупанты в телефонах украинцев искали доказательства сотрудничества с Силами сопротивления, затем смотрели переписку в мессенджерах, чтобы найти к чему придраться и обвинить в "терроризме".

Однако сейчас, по словам Федорова, российские военные пристально изучают фото и музыку.

"Заставляют удалять даже архивные снимки с украинским флагом и угрожают за украинские песни, которые называют "нацистскими", - пояснил он.

Ситуация на временно оккупированных украинских территориях

Россияне на оккупированных территориях выискивают проукраински настроенных жителей. Они могут их допрашивать, угрожать или даже применять насилие.

Ранее мы сообщали, что российские военные ужесточают контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Они ищут украинцев, которые помогают ВСУ.

Кроме того, мы писали, что оккупанты во временно оккупированной части Луганской области разыскивают автомобили с украинскими номерами и заставляют владельцев их менять.

В частности, захватчики также запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками, проживающими на подконтрольных Украине территориях.

А также продолжают мародерить и использовать гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях. К примеру, они обустроили госпиталь в одном из роддомов Луганской области.

К тому же оккупанты переделывают детские лагеря в госпитали в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.