"Перевіряє кордони НАТО": Пісторіус повідомив про нову провокацію РФ у Балтійському морі

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія здійснила чергову провокацію в Балтійському морі. Російський винищувач пролетів максимально близько над фрегатом Військово-морських сил Німеччини.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає РБК-Україна з посиланням на Welt.

Пісторіус порівняв цей інцидент з вторгненням російських безпілотників та винищувачів у повітряний простір Польщі та Естонії. У військових сферах прольоти вважаються непотрібною провокацією.

Німецький міністр наголосив, що Росія буквально перевіряє кордони держав НАТО дедалі частіше та інтенсивніше.

"Путін хоче спровокувати нас, Путін хоче спровокувати країни-члени НАТО. І він хоче виявити, викрити та використати нібито слабкі місця в Альянсі", - зазначив Пісторіус.

Провокації Росії

Нагадаємо, 21 вересня НАТО піднімало в небо винищувачі через російський літак-розвідник над Балтійським морем.

А 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 протягом 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

У відповідь МЗС Естонії викликало для висловлення протесту тимчасового повіреного РФ, а уряд звернувся до союзників по НАТО для консультацій за статтею 4. Водночас Москва заперечує будь-яке порушення.

У НАТО заявили, що порушення російськими літаками повітряного простору Естонії є частиною безвідповідальної поведінки Росії.

Окрім того, у Норвегії повідомили, що у 2025 році Росія тричі порушувала їхній повітряний простір, причому вони тривали від однієї до чотирьох хвилин.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що країни НАТО планують знищувати тільки ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію.

