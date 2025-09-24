"Проверяет границы НАТО": Писториус сообщил о новой провокации РФ в Балтийском море

Россия совершила очередную провокацию в Балтийском море. Российский истребитель пролетел максимально близко над фрегатом Военно-морских сил Германии.
Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Писториус сравнил этот инцидент с вторжением российских беспилотников и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии. В военных сферах пролеты считаются ненужной провокацией.
Немецкий министр подчеркнул, что Россия буквально проверяет границы государств НАТО все чаще и интенсивнее.
"Путин хочет спровоцировать нас, Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО. И он хочет выявить, разоблачить и использовать якобы слабые места в Альянсе", - отметил Писториус.
Напомним, 21 сентября НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика над Балтийским морем.
А 19 сентября российские истребители МиГ-31 в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.
В ответ МИД Эстонии вызвал для выражения протеста временного поверенного РФ, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4. В то же время Москва отрицает любое нарушение.
В НАТО заявили, что нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии является частью безответственного поведения России.
Кроме того, в Норвегии сообщили, что в 2025 году Россия трижды нарушала их воздушное пространство, причем они длились от одной до четырех минут.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны НАТО планируют уничтожать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.