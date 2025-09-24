"Проверяет границы НАТО": Писториус сообщил о новой провокации РФ в Балтийском море

Писториус сравнил этот инцидент с вторжением российских беспилотников и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии. В военных сферах пролеты считаются ненужной провокацией.

Немецкий министр подчеркнул, что Россия буквально проверяет границы государств НАТО все чаще и интенсивнее.

"Путин хочет спровоцировать нас, Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО. И он хочет выявить, разоблачить и использовать якобы слабые места в Альянсе", - отметил Писториус.