RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Проверяет границы НАТО": Писториус сообщил о новой провокации РФ в Балтийском море

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия совершила очередную провокацию в Балтийском море. Российский истребитель пролетел максимально близко над фрегатом Военно-морских сил Германии.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Писториус сравнил этот инцидент с вторжением российских беспилотников и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии. В военных сферах пролеты считаются ненужной провокацией.

Немецкий министр подчеркнул, что Россия буквально проверяет границы государств НАТО все чаще и интенсивнее.

"Путин хочет спровоцировать нас, Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО. И он хочет выявить, разоблачить и использовать якобы слабые места в Альянсе", - отметил Писториус.

 

Провокации России

Напомним, 21 сентября НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика над Балтийским морем.

А 19 сентября российские истребители МиГ-31 в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.

В ответ МИД Эстонии вызвал для выражения протеста временного поверенного РФ, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4. В то же время Москва отрицает любое нарушение.

В НАТО заявили, что нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии является частью безответственного поведения России.

Кроме того, в Норвегии сообщили, что в 2025 году Россия трижды нарушала их воздушное пространство, причем они длились от одной до четырех минут.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны НАТО планируют уничтожать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияГерманияБалтийское море