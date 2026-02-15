Перевірте свої заначки: НБУ вилучає з обігу "старі" гривні - чи потрібно їх міняти

Нацбанк проводить оновлення готівкового ряду, прибираючи з гаманців українців банкноти попередніх поколінь. Процес заміни паперових грошей на монети та сучасні банкноти триває вже кілька років.
Про те, які саме номінали підлягають вилученню та що робити зі старими запасами - у матеріалі РБК-Україна.
Читайте також: Долари 1996 року треба здати? Чи дійсно ці купюри проблемні
Головне:
"Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості", - повідомили в НБУ.
Там зазначають, що поступова заміна старих банкнот підвищить захист і якість грошей в обігу.
Процес заміни грошей триває вже кілька років, тому "старі" купюри трапляються все рідше.
Повний графік вилучення: коли і що почали прибирати
У НБУ зазначають, що старі гроші не потрібно спеціально обмінювати. Українці можуть без обмежень продовжувати розраховуватися старими гривнями, вони залишаються дійсними платіжними засобами.
Автоматична заміна: Коли ви приносите таку купюру в банк або вона потрапляє в термінал, вона більше не повертається в обіг.