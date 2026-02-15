Перевірте свої заначки: НБУ вилучає з обігу "старі" гривні - чи потрібно їх міняти

Головне:

Які купюри вилучають: Гроші зразків 2003–2007 років (номінали 1, 2, 5, 10, 20 та 100 грн).

Гроші зразків 2003–2007 років (номінали 1, 2, 5, 10, 20 та 100 грн). Монети замість паперу: Купюри 1, 2, 5 та 10 гривень поступово замінюють на сріблясті монети зразка 2018 року.

Купюри 1, 2, 5 та 10 гривень поступово замінюють на сріблясті монети зразка 2018 року. Нове покоління: На заміну старим 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень приходять сучасні банкноти зразка 2014 року та пізніших випусків.

На заміну старим 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень приходять сучасні банкноти зразка 2014 року та пізніших випусків. Чи треба міняти: Спеціально йти в банк не потрібно. "Старі" гроші залишаються законним платіжним засобом, але назад в обіг вони вже не повертаються.

Спеціально йти в банк не потрібно. "Старі" гроші залишаються законним платіжним засобом, але назад в обіг вони вже не повертаються. Мета: Спрощення розрахунків та підвищення захисту національної валюти.

Коли почалося вилучення?

"Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості", - повідомили в НБУ.

Там зазначають, що поступова заміна старих банкнот підвищить захист і якість грошей в обігу.

Процес заміни грошей триває вже кілька років, тому "старі" купюри трапляються все рідше.

Повний графік вилучення: коли і що почали прибирати

1, 2 грн (2003-2007 рр.) - вилучаються з жовтня 2020 року.

(2003-2007 рр.) - вилучаються з жовтня 2020 року. 5, 10, 20, 100 грн (2003-2007 рр.) - вилучаються з січня 2023 року.

(2003-2007 рр.) - вилучаються з січня 2023 року. 500 грн (2003-2007 рр.) - вилучаються з серпня 2024 року.

(2003-2007 рр.) - вилучаються з серпня 2024 року. 50 та 200 грн (2003-2007 рр.) - вилучаються з 1 листопада 2024 року.

Що робити зі старими грошима?

У НБУ зазначають, що старі гроші не потрібно спеціально обмінювати. Українці можуть без обмежень продовжувати розраховуватися старими гривнями, вони залишаються дійсними платіжними засобами.

Автоматична заміна: Коли ви приносите таку купюру в банк або вона потрапляє в термінал, вона більше не повертається в обіг.