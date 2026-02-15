Проверьте свои заначки: НБУ выводит из обращения "старые" гривны - нужно ли их менять

Нацбанк проводит обновление наличного ряда, убирая из кошельков украинцев банкноты предыдущих поколений. Процесс замены бумажных денег на монеты и современные банкноты продолжается уже несколько лет.
О том, какие именно номиналы подлежат изъятию и что делать со старыми запасами - в материале РБК-Украина.
Главное:
"Украинцы должны быть уверены, что наличка, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежная, защищенная и надлежащего качества", - сообщили в НБУ.
Там отмечают, что постепенная замена старых банкнот повысит защиту и качество денег в обращении.
Процесс замены денег продолжается уже несколько лет, поэтому "старые" купюры встречаются все реже.
Полный график изъятия: когда и что начали убирать
В НБУ отмечают, что старые деньги не нужно специально обменивать. Украинцы могут без ограничений продолжать рассчитываться старыми гривнами, они остаются действительными платежными средствами.
Автоматическая замена: Когда вы приносите такую купюру в банк или она попадает в терминал, она больше не возвращается в оборот.