Перевірте своє право власності на житло: українцям звернули увагу на важливу деталь

Якщо ви набули право власності на нерухомість до 2013 року, але його не внесено до Державного реєстру речових прав, необхідно обов’язково зареєструвати це право - у держреєстратора, ЦНАПі або в нотаріуса.
Про це РБК-Україна повідомили у БФ "Право на захист".
Фонд за підтримки УВКБ ООН підготував анімаційний ролик, який пояснює, чому важливо перевірити інформацію про нерухомість у Державному реєстрі прав або зареєструвати своє право власності.
Українці, чиї дані зберігаються лише у паперових архівах БТІ, залишаються не захищеними, адже такі архіви можуть бути знищені під час бойових дій. Без запису в Реєстрі власник не зможе отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло через "Дію" чи державного реєстратора.
Щоб зареєструвати право власності онлайн через портал "Дія" потрібні такі документи:
Алгоритм подачі заяви через "Дію":
Послуга доступна у всіх регіонах, крім Донецької та Луганської областей.
Офлайн - через нотаріуса або ЦНАП:
У БФ "Право на захист" зазначають, що адміністративний збір не сплачується, якщо право на нерухомість було оформлене до 1 січня 2013 року.
Якщо ваші права порушено, звертайтеся на гарячу лінію БФ "Право на захист" (Пн-Пт, 8:00-21:00):
Також можна написати у чат-бот "Юридичний порадник для ВПО": chatbot.r2p.org.ua.
Консультації юристів можна отримати з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 21:00, а самостійний пошук інформації доступний цілодобово.
