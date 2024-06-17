Навіщо потрібен реєстр речових прав на нерухоме майно і що буде, якщо житло в ньому не зареєструвати
Житло, збудоване до 2013 року, варто добровільно додати в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). По-перше, це допоможе за потреби швидко і без проблем подати заяву на компенсацію "єВідновлення", а по-друге, значно спрощує отримання інших державних послуг з нерухомістю і захищає від низки шахрайських схем з вашим майном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу", Олену Шуляк.
За її словами, останніми тижнями у ЗМІ та соцмережах шириться інформація про те, що українці можуть втратити житло, збудоване у 80-90-тих роках минулого століття, якщо не зареєструють його у ДРРП. Це абсолютно не відповідає дійсності, підкреслює нардепка, і зазначає, що внесення житла у цей Реєстр виключно добровільне і не має нічого спільного з втратою права власності на нього.
Що таке ДРРП, коли і для чого його створили
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - єдина державна інформаційна система, яка містить відомості про права людини на нерухоме майно, пояснює Шуляк.
За її словами, реєстрація речових прав на своє житло у ДРРП це, по суті, офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Відповідний реєстр створили у 2013 році і тому, все житло, яке було побудоване з того часу, в ДРРП вноситься автоматично. У випадку, якщо йдеться про житло, побудоване до 2013 року, тобто до запуску відповідного Реєстру, вносити у систему дані про нього власник повинен самостійно. Але ця опція - виключно добровільна, ще раз наголосила парламентарка.
Навіщо потрібно вносити житло у ДРРП
За словами Шуляк, останнім часом одна з головних причин внесення громадянами житла, яке було збудоване до 2013 року - послуга "єВідновлення". Оскільки інформація про те, що без реєстрації житла у ДРРП отримати компенсацію за програмою "єВідновлення" буде неможливо, люди, чиє житло знаходиться у зоні ризику бути зруйнованим і пошкодженим, звучала неодноразово, українці почали вносити своє житло у ДРРП більш активно.
"При цьому, на жаль, багато громадян були навіть не в курсі, що такий реєстр існує і житло у ньому краще зареєструвати. Важливий момент - це актуально тільки для житла, яке було збудовано до 2013 року. Житло збудоване пізніше вноситься у реєстр автоматично", - повідомила Шуляк.
Вона також підкреслила, що рішення щодо внесення або невнесення житла у ДРРП - виключно добровільне. Тобто робити це українців силоміць ніхто не змушує. Однак, зробити це бажано з кількох причин. Серед них те, що:
- Вчинення будь-яких дій з нерухомим майном можливе лише за наявності відомостей у цьому Реєстрі;
- Лише зареєстровані у ДРРП права мають юридичну силу перед іншими (третіми) особами, а зареєструвати за собою права на нерухомість може лише особа, якій вона належить;
- Створення додаткових гарантій та зведення до мінімуму можливості недобросовісних осіб зареєструвати на себе права, які їм не належать;
- Захист майна від шахрайства, адже підробити правовстановлюючі документи в паперовій формі значно легше, ніж в електронній;
- ДРРП є перешкодою для проведення незаконних операцій з нерухомістю;
- ДРРП робить неможливим потрапляння копій документів до третіх осіб;
- У разі відсутності документів про право власності, таке право підтверджується на підставі інформації з ДРРП, яка отримується шляхом безпосереднього доступу до нього, без вимоги відповідних дублікатів документів;
- ДРРП забезпечує захист і дотримання прав людини внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від війни;
- За допомогою ДРРП простіше замовити адміністративні послуги тощо.
"Електронні, цифрові реєстри - один з найголовніших антикорупційних запобіжників, тому тотальна цифровізація, як ми її називаємо, один з найважливіших антикорупційних заходів. Тут все просто - чим менше чиновників, робота яких відтепер переведена в цифру і не потребує їх посередництва і, відповідно, хабарів, тим прозоріша сфера державних послуг. І це стосується не лише ДРРП", - пояснила Шуляк.
За її словами, в Україні вже 3 роки функціонує, зокрема, Єдина державна електронна система у сфері будівництва, завдяки якій більше не потрібно йти до чиновників і заносити хабарі. Наразі її функціонал планують розширювати. А у випадку ДРРП йдеться про відсутність паперової тяганини, швидкість і зручність отримання державних послуг. Крім цього, у випадку купівлі-продажу нерухомості за допомогою ДРРП зручно перевірити документи. Система скорочує час на проведення угоди і юридична чистота легко відстежується.
Що буде якщо, житло не внести у ДРРП
Шуляк наголошує - житло, яке не зареєстроване у ДРРП, у українців ніхто не відбиратиме. Це припущення, підкреслила вона, абсолютно не відповідає дійсності. Але у випадку, якщо житло було знищене в результаті російської збройної агресії, громадянин не зможе, на жаль, отримати за це компенсацію за програмою "єВідновлення".
"Наразі ми бачимо, що невнесення житла у ДРРП - найчастіша причина відмови у компенсації. Втім, загальна кількість відмов у компенсації доволі незначна. Але це не означає, що з цим потрібно зволікати - особливо мешканцям тих регіонів, житло яких перебуває у зоні ризику", - зауважила Шуляк.
Як внести житло у ДРРП
Наразі передбачено два способи внесення інформації про власника до Державного реєстру прав на нерухоме майно: через портал Дія або через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) чи нотаріуса.
Для того, щоб внести інформацію через Дію, необхідно:
- Створити електронний підпис, якщо його немає;
- Зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на сайті Дія за допомогою електронного підпису;
- Перевірити особисті дані в профілі користувача, якщо відбулися зміни, то необхідно їх оновити;
- Заповнити онлайн-форму на отримання послуг;
- Завантажити документи про зареєстровані речові права на об’єкт нерухомості (видані до 1 січня 2013 року);
- Підписати заяву електронним підписом.
Для внесення інформації через портал ЦНАП або через нотаріуса необхідно:
- Підготувати паспорт, номер платника податків, правовстановлюючі документи щодо об’єкта нерухомого майна або їхні копії;
- Звернутися до нотаріуса/реєстратора з цими документами;
- Для уточнення інформації щодо права власності реєстратор/нотаріус формує письмовий запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для особистого звернення;
- Звернутися з письмовим запитом до комунального підприємства БТІ за територіальною приналежністю щодо нерухомого майна. Якщо таке бюро ліквідоване, необхідно звернутись до БТІ, яке стало правонаступником архівних документів;
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