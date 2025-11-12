Проверьте свое право собственности на жилье: украинцам обратили внимание на важную деталь

Если вы приобрели право собственности на недвижимость до 2013 года, но оно не внесено в Государственный реестр вещных прав, необходимо обязательно зарегистрировать это право - у госрегистратора, ЦПАУ или у нотариуса.
Об этом РБК-Украина сообщили в БФ "Право на защиту".
Фонд при поддержке УВКБ ООН подготовил анимационный ролик, который объясняет, почему важно проверить информацию о недвижимости в Государственном реестре прав или зарегистрировать свое право собственности.
Украинцы, чьи данные хранятся только в бумажных архивах БТИ, остаются не защищенными, ведь такие архивы могут быть уничтожены во время боевых действий. Без записи в Реестре владелец не сможет получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье через "Дію" или государственного регистратора.
Чтобы зарегистрировать право собственности онлайн через портал "Дія" нужны такие документы:
Алгоритм подачи заявления через "Дію":
Услуга доступна во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей.
Офлайн - через нотариуса или ЦНАП:
В БФ "Право на защиту" отмечают, что административный сбор не уплачивается, если право на недвижимость было оформлено до 1 января 2013 года.
Если ваши права нарушены, обращайтесь на горячую линию БФ "Право на защиту" (Пн-Пт, 8:00-21:00):
Также можно написать в чат-бот "Юридический советчик для ВПЛ": chatbot.r2p.org.ua.
Консультации юристов можно получить с понедельника по пятницу с 8:00 до 21:00, а самостоятельный поиск информации доступен круглосуточно.
Ранее РБК-Украина писало, почему владельцам жилья, построенного до 2013 года, рекомендуют добровольно внести информацию о своей недвижимости в Государственный реестр вещных прав. Это не является обязательным требованием, но позволяет защитить имущество от мошенничества, упростить получение государственных услуг и подачу заявления на компенсацию по программе "еВідновлення".
Также мы рассказывали, что перед покупкой жилья на вторичном рынке украинцам советуют обязательно проверять юридическую чистоту недвижимости: документы на право собственности, данные из Госреестра, наличие обременений, судебных споров и долгов. Минюст предупреждает, что халатность может привести к потере имущества или длительным судам.