Купуєте квартиру? Ось які документи потрібно перевірити в першу чергу

Купівля житла - один із найвідповідальніших кроків у житті, адже мова йде не лише про великі кошти, а й про майбутню безпеку власника. Перед купівлею нерухомості на вторинному ринку потрібно виконати кілька обов’язкових кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство юстиції України .

Перед тим як підписати договір купівлі-продажу, потрібно провести комплексну перевірку юридичної чистоти нерухомості. Це допоможе уникнути ризиків із недійсними правами власності, судовими спорами чи арештом майна.

Документи, що підтверджують право власності

Перш за все необхідно пересвідчитися, що продавець має законне право відчужувати житло. Для цього перевіряються документи, які підтверджують право власності. Це може бути:

договір купівлі-продажу, дарування, обміну, ренти чи довічного утримання;

спадковий договір або договір про поділ спадкового майна;

свідоцтво про право на спадщину чи право власності (зокрема видані до 2013 року);

іпотечний договір, якщо за його умовами передбачена передача права власності;

рішення суду, що набрало чинності, або ухвала про затвердження мирової угоди;

свідоцтва про придбання майна на аукціонах;

інші документи, визначені законом.

Державна реєстрація та обтяження

Наступний крок - перевірка інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Там містяться відомості про право власності, зареєстровані обтяження чи арешти, а також історія змін.

Отримати актуальні дані можна через нотаріуса, ЦНАП або онлайн за допомогою порталу "Дія". У разі потреби - доступна деталізована інформація з хронологією усіх реєстраційних дій.

Інші важливі перевірки

Міністерство радить також звернути увагу на:

відсутність судових рішень чи заяв власника про заборону реєстраційних дій;

законність перепланування (чи є новий технічний паспорт);

наявність заборгованості за комунальні послуги;

інформацію про можливі судові спори в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

відсутність продавця у Єдиному реєстрі боржників та у Державному реєстрі санкцій.

Чому це важливо

За даними Мін’юсту, недбале ставлення до перевірки документів може обернутися втратою права власності, багаторічними судовими процесами або додатковими витратами на узаконення перепланувань і боргів.

Фахівці радять: навіть якщо угоду супроводжує нотаріус, покупцю варто самостійно перевірити ключову інформацію, аби бути впевненим у безпеці угоди.