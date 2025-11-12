Перевірте своє право власності на житло: українцям звернули увагу на важливу деталь

Якщо ви набули право власності на нерухомість до 2013 року, але його не внесено до Державного реєстру речових прав, необхідно обов’язково зареєструвати це право - у держреєстратора, ЦНАПі або в нотаріуса.

Фонд за підтримки УВКБ ООН підготував анімаційний ролик, який пояснює, чому важливо перевірити інформацію про нерухомість у Державному реєстрі прав або зареєструвати своє право власності.

Українці, чиї дані зберігаються лише у паперових архівах БТІ, залишаються не захищеними, адже такі архіви можуть бути знищені під час бойових дій. Без запису в Реєстрі власник не зможе отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло через "Дію" чи державного реєстратора.

Як зареєструвати право власності

Щоб зареєструвати право власності онлайн через портал "Дія" потрібні такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код (ІПН);

правовстановлювальні документи (договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину тощо);

технічний паспорт на нерухомість;

квитанцію про оплату послуги.

Алгоритм подачі заяви через "Дію":

увійдіть на портал diia.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

оберіть "Послуги" → "Земля, будівництво, нерухомість" → "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" → "Подати заяву";

заповніть форму, внесіть необхідні дані та завантажте скан-копії документів у форматі PDF або JPEG;

завантажте документи та підпишіть заяву КЕП.

Послуга доступна у всіх регіонах, крім Донецької та Луганської областей.

Офлайн - через нотаріуса або ЦНАП:

потрібно мати паспорт, ІПН та правовстановлювальні документи (або копії);

зверніться до нотаріуса чи ЦНАПу;

за потреби спеціаліст зробить запит до БТІ, який ви зможете подати особисто;

оплатіть адмінзбір та надайте документ, який це підтверджує (для первинної реєстрації - безоплатно);

підпишіть заяву та дочекайтеся завершення процедури.

У БФ "Право на захист" зазначають, що адміністративний збір не сплачується, якщо право на нерухомість було оформлене до 1 січня 2013 року.

Безоплатна юридична допомога

Якщо ваші права порушено, звертайтеся на гарячу лінію БФ "Право на захист" (Пн-Пт, 8:00-21:00):

(099) 507 50 90;

(068) 507 50 90;

(093) 507 50 90.

Також можна написати у чат-бот "Юридичний порадник для ВПО": chatbot.r2p.org.ua.

Консультації юристів можна отримати з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 21:00, а самостійний пошук інформації доступний цілодобово.