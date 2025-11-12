Проверьте свое право собственности на жилье: украинцам обратили внимание на важную деталь

Если вы приобрели право собственности на недвижимость до 2013 года, но оно не внесено в Государственный реестр вещных прав, необходимо обязательно зарегистрировать это право - у госрегистратора, ЦПАУ или у нотариуса.

Об этом РБК-Украина сообщили в БФ "Право на защиту".

Фонд при поддержке УВКБ ООН подготовил анимационный ролик, который объясняет, почему важно проверить информацию о недвижимости в Государственном реестре прав или зарегистрировать свое право собственности.

Украинцы, чьи данные хранятся только в бумажных архивах БТИ, остаются не защищенными, ведь такие архивы могут быть уничтожены во время боевых действий. Без записи в Реестре владелец не сможет получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье через "Дію" или государственного регистратора.

Как зарегистрировать право собственности

Чтобы зарегистрировать право собственности онлайн через портал "Дія" нужны такие документы:

паспорт;

идентификационный код (ИНН);

правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и т.д.);

технический паспорт на недвижимость;

квитанцию об оплате услуги.

Алгоритм подачи заявления через "Дію":

войдите на портал diia.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

выберите "Услуги" → "Земля, строительство, недвижимость" → "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" → "Подать заявление";

заполните форму, внесите необходимые данные и загрузите скан-копии документов в формате PDF или JPEG;

загрузите документы и подпишите заявление КЭП.

Услуга доступна во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей.

Офлайн - через нотариуса или ЦНАП:

нужно иметь паспорт, ИНН и правоустанавливающие документы (или копии);

обратитесь к нотариусу или ЦНАПу;

при необходимости специалист сделает запрос в БТИ, который вы сможете подать лично;

оплатите админсбор и предоставьте документ, который это подтверждает (для первичной регистрации - бесплатно);

подпишите заявление и дождитесь завершения процедуры.

В БФ "Право на защиту" отмечают, что административный сбор не уплачивается, если право на недвижимость было оформлено до 1 января 2013 года.

Бесплатная юридическая помощь

Если ваши права нарушены, обращайтесь на горячую линию БФ "Право на защиту" (Пн-Пт, 8:00-21:00):

(099) 507 50 90;

(068) 507 50 90;

(093) 507 50 90.

Также можно написать в чат-бот "Юридический советчик для ВПЛ": chatbot.r2p.org.ua.

Консультации юристов можно получить с понедельника по пятницу с 8:00 до 21:00, а самостоятельный поиск информации доступен круглосуточно.