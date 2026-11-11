Коли студентів можуть мобілізувати: перелік підстав від ТЦК

Навчання в університеті не завжди захищає від мобілізації. Студентів заочної та вечірньої форм можуть призвати на військову службу, оскільки сам факт здобуття освіти не дає їм права на відстрочку.

Згідно зі статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку за навчанням можуть отримати здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий, із дотриманням установленої законом послідовності.

Також право на відстрочку мають:

аспіранти;

докторанти;

особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Натомість на загальних підставах можуть мобілізувати студентів заочної та вечірньої форм навчання, а також тих, хто здобуває освіту того самого або нижчого рівня, ніж уже має, і не відповідає вимогам щодо послідовності її здобуття.

Наприклад, якщо людина вже має диплом бакалавра, а потім вступила на заочну форму магістратури, сам факт навчання не дає їй права на відстрочку.

Водночас відсутність права на відстрочку за навчанням не означає автоматичного призову. Людина може мати інші законні підстави для відстрочки - зокрема, за сімейними обставинами або станом здоров'я.