Відстрочку для студентів 25+ можуть скасувати: що готують в Раді

У Верховній Раді готують зміни до правил відстрочки від мобілізації через навчання. Чоловіки віком від 25 років, які вступатимуть до закладів освіти, більше не матимуть автоматичного права на відстрочку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака .

Що пропонують змінити

За його словами, до другого читання готують законопроєкт, який переглядає підхід до надання відстрочки від проходження військової служби у зв’язку з навчанням.

Зокрема, чоловіки віком від 25 років, які вступатимуть до закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної освіти, не зможуть отримати відстрочку від мобілізації лише на підставі факту навчання.

Бабак наголосив, що йдеться не про обмеження права на освіту, а про зміну механізму використання відстрочки.

"Ми не обмежуємо право на освіту, але переглядаємо підхід до права на відстрочку. Це радикально, але необхідно з огляду на безпеку держави", - зазначив він.

Приклад аспірантури

Голова комітету навів показові цифри. За його словами, раніше в системі вищої та передвищої освіти одночасно перебували близько 30 тисяч чоловіків віком від 25 років.

Станом на 1 вересня 2025 року ця кількість зросла до 250 тисяч осіб.

"Це не може не викликати запитань", - підкреслив Бабак.

За його словами, в аспірантурі право на освіту масово використовували як спосіб уникнення мобілізації:

до повномасштабної війни - понад 500 вступників щороку;

2022 рік - близько 4 тисяч;

2023 рік - 16 тисяч;

2024 рік - понад 90 тисяч охочих.

Після зміни правил - скасування контрактної форми, запровадження вступних випробувань та збільшення бюджетних місць - кількість вступників скоротилася майже до довоєнного рівня.

Навіщо потрібен новий закон

За словами Бабака, попередні кроки були боротьбою з наслідками. Новий закон має усунути саму причину - використання навчання як формальної підстави для уникнення виконання конституційного обов’язку із захисту держави.

Очікується, що остаточні положення законопроєкту будуть розглянуті парламентом під час другого читання.