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У вишах повторно перевірять навчання студентів 25+ років: їх кількість зросла у сім разів

18:08 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
У вишах повторно перевірять навчання студентів 25+ років: їх кількість зросла у сім разів Перевірка має відбутися у січні 2027-го року (колаж РБК-Україна)
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В українських університетах готують нові перевірки студентів віком понад 25 років. Державна служба якості освіти планує провести їх у січні 2027 року на тлі різкого зростання кількості таких здобувачів освіти та виявлених порушень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака під час зустрічі з ректорами закладів вищої освіти.

Кількість студентів 25+ зросла в сім разів

За словами Гурака, за п'ять років повномасштабної війни кількість студентів віком понад 25 років зросла приблизно в сім разів.

Якщо у 2021/2022 навчальному році таких студентів було близько 30 тисяч, то зараз їх налічується вже 217 770.

В окремих університетах вони становлять до 98% від загальної кількості студентів.

Що перевірятимуть у вишах

Попередні перевірки Державної служби якості освіти виявили численні порушення під час зарахування, навчання та оцінювання студентів віком понад 25 років.

Тому в січні 2027 року служба планує повторно перевірити, як організоване їхнє навчання.

Голова Держслужби також закликав ректорів контролювати результати навчання таких студентів під час поточної сесії.

Читайте також про те, що цьогоріч до вишів на бакалаврат вступило 226 932 студенти. Це на 31 770 більше, ніж торік. 64 625 осіб навчатимуться на бюджетній основі.

Раніше ми писали про те, що міністр освіти Андрій Бутенко заявив, що в Україні посилять контроль за студентами віком від 25 років, щоб виявляти випадки вступу заради отримання відстрочки.

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