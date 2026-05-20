ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Перевірки кожні 6-9 місяців: у владі пояснили, чи змінять правила "броні" від мобілізації

14:36 20.05.2026 Ср
3 хв
Хто має 100% бронювання та скільки людей на "броні"?
aimg Ірина Гамерська
Перевірки кожні 6-9 місяців: у владі пояснили, чи змінять правила "броні" від мобілізації Фото: Олексій Соболев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Для того, щоб система була чесною, в Україні запроваджено регулярний перегляд критеріїв та переліків заброньованих підприємств. В уряді запевняють, що система тримається, а діалог із Міноборони триває через необхідність виведення людей із тіньової зайнятості.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Читайте також: Не демобілізація, нова "мінімалка" та контракти: що Сирський розповів про реформу ЗСУ

Головне:

  • Масштаб броні: Наразі заброньовано 1,37 млн осіб, які генерують 60% усіх податкових надходжень держави.
  • Ревізія списків: Переліки критичних підприємств переглядають кожні 6-9 місяців.
  • Хто під прицілом: Влада бачить великий резерв серед тих, хто перебуває у розшуку, СЗЧ або працює неофіційно. Вони мають "або працювати, або воювати".
  • Пріоритетні зони: Тотальне 100% бронювання залишається на прифронтових територіях та сферах ОПК, енергетики, медицини й ЖКГ.

Хто має 100% бронювання та скільки людей на "броні"

За словами Соболева, на сьогодні в Україні офіційно заброньовано 1,37 мільйона людей із загальної кількості в 10 мільйонів працюючих громадян. За останній рік цей показник трохи зріс, проте загальний режим стабільно тримається.

Головними пріоритетами для держави залишаються сектори, які є критично важливими для її щоденного функціонування. Сюди відносяться:

  • ОПК (оборонно-промисловий комплекс);
  • Енергетика;
  • Медицина;
  • ЖКГ.

На прифронтових територіях підприємствам надали стовідсоткову можливість бронювати своїх співробітників.

Економічний ефект: заброньовані утримують держбюджет

Міністр наголошує на високій ефективності поточної моделі для української економіки. Незважаючи на те, що бронь отримала відносно невелика частина від усіх працюючих, саме ці підприємства забезпечують фінансову стабільність країни.

"Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень. Таким чином, через бронювання всього трохи більше мільйона людей з десяти мільйонів працюючих ми забронювали, власне, в тих підприємствах, які генерують не 10% податкових надходжень, а 60%", - пояснив Соболев.

Перевірки кожні 6-9 місяців та пошук "прихованого" резерву

В уряді прагнуть зняти будь-які спекуляції щодо того, що діючу систему бронювання хтось може "зламати". Для того, щоб процес залишався чесним, а сама система була "живою", переліки підприємств піддаються регулярній ревізії - їх повністю переглядають раз на 6-9 місяців.

Водночас триває постійний діалог із Міністерством оборони для дотримання балансу між потребами фронту та економіки. Наразі в країні є велика кількість людей, які виключені з формальної зайнятості: не працюють офіційно в тилу і водночас не беруть участь у Силах оборони.

Саме в цій категорії держава бачить головний резерв для залучення. Мова йде про осіб, які:

  • Перебувають у офіційному розшуку;
  • Знаходяться в СЗЧ (самовільне залишення частини);
  • Працюють у тіньовому секторі без офіційного оформлення.

У владі підкреслюють, що цей резерв необхідно виявити, аби ці громадяни "або працювали, або воювали".

Читайте також: Бронювання за 24 години: як оформити відстрочку через "Дію" після оновлення даних
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Економіка України Бронювання від мобілізації Мобілізація в Україні
Новини
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії