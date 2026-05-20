Проверки каждые 6-9 месяцев: во власти объяснили, изменят ли правила "брони" от мобилизации

Для того, чтобы система была честной, в Украине введен регулярный пересмотр критериев и перечней забронированных предприятий. В правительстве уверяют, что система держится, а диалог с Минобороны продолжается из-за необходимости вывода людей из теневой занятости.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Главное:

Масштаб брони: Сейчас забронировано 1,37 млн человек, которые генерируют 60% всех налоговых поступлений государства.

Ревизия списков: Перечни критических предприятий пересматривают каждые 6-9 месяцев.

Кто под прицелом: Власть видит большой резерв среди тех, кто находится в розыске, СЗЧ или работает неофициально. Они должны "или работать, или воевать".

Приоритетные зоны: Тотальное 100% бронирование остается на прифронтовых территориях и сферах ОПК, энергетики, медицины и ЖКХ.

Кто имеет 100% бронирование и сколько людей на "брони"

По словам Соболева, на сегодня в Украине официально забронировано 1,37 миллиона человек из общего количества в 10 миллионов работающих граждан. За последний год этот показатель немного вырос, однако общий режим стабильно держится.

Главными приоритетами для государства остаются сектора, которые являются критически важными для его ежедневного функционирования. Сюда относятся:

ОПК (оборонно-промышленный комплекс);

Энергетика;

Медицина;

ЖКХ.

На прифронтовых территориях предприятиям предоставили стопроцентную возможность бронировать своих сотрудников.

Экономический эффект: забронированные удерживают госбюджет

Министр отмечает высокую эффективность текущей модели для украинской экономики. Несмотря на то, что бронь получила относительно небольшая часть от всех работающих, именно эти предприятия обеспечивают финансовую стабильность страны.

"Критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений. Таким образом, через бронирование всего чуть больше миллиона человек из десяти миллионов работающих мы забронировали, собственно, в тех предприятиях, которые генерируют не 10% налоговых поступлений, а 60%", - пояснил Соболев.

Проверки каждые 6-9 месяцев и поиск "скрытого" резерва

В правительстве стремятся снять любые спекуляции относительно того, что действующую систему бронирования кто-то может "сломать". Для того, чтобы процесс оставался честным, а сама система была "живой", перечни предприятий подвергаются регулярной ревизии - их полностью пересматривают раз в 6-9 месяцев.

В то же время продолжается постоянный диалог с Министерством обороны для соблюдения баланса между потребностями фронта и экономики. Сейчас в стране есть большое количество людей, которые исключены из формальной занятости: не работают официально в тылу и одновременно не участвуют в Силах обороны.

Именно в этой категории государство видит главный резерв для привлечения. Речь идет о лицах, которые:

Находящится в официальном розыске;

Находящится в СЗЧ (самовольное оставление части);

Работают в теневом секторе без официального оформления.

Во власти подчеркивают, что этот резерв необходимо выявить, чтобы эти граждане "или работали, или воевали".