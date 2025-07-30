Перевірки в Києві: що робити, якщо до вас прийшли знімати показання лічильників

У міжопалювальний період фахівці КП "Київтеплоенерго" проводять щорічне контрольне зняття показань квартирних лічильників - щоб забезпечити точність нарахувань за спожиті послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Українцям нагадали, що у міжопалювальний період фахівці комунального підприємства "Київтеплоенерго" проводять контрольне зняття показань квартирних лічильників:
Це має забезпечити точність нарахувань за спожиті послуги.
Зазначається, що контролер під час візиту:
У КМДА наголошують: перед тим, як надавати доступ до помешкання та квартирних приладів обліку, потрібно перевірити посвідчення співробітника "Київтеплоенерго".
Уточнюється, що в ньому мають бути вказані:
Крім того, документ повинен бути завірений печаткою підприємства.
У разі сумнівів, громадянам радять звернутися до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ за номерами:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві активізувалися шахраї, які видають себе за "Київводоканал".
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