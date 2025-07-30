Проверки в Киеве: что делать, если к вам пришли снимать показания счетчиков

В межотопительный период специалисты КП "Киевтеплоэнерго" проводят ежегодное контрольное снятие показаний квартирных счетчиков - чтобы обеспечить точность начислений за потребленные услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Украинцам напомнили, что в межотопительный период специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проводят контрольное снятие показаний квартирных счетчиков:
Это должно обеспечить точность начислений за потребленные услуги.
Отмечается, что контроллер во время визита:
В КГГА подчеркивают: перед тем, как предоставлять доступ к помещению и квартирным приборам учета, нужно проверить удостоверение сотрудника "Киевтеплоэнерго".
Уточняется, что в нем должны быть указаны:
Кроме того, документ должен быть заверен печатью предприятия.
В случае сомнений, гражданам советуют обратиться в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ по номерам:
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