Проверки в Киеве: что делать, если к вам пришли снимать показания счетчиков

Контрольное снятие показаний счетчиков: что важно знать

Украинцам напомнили, что в межотопительный период специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проводят контрольное снятие показаний квартирных счетчиков:

отопления;

горячей воды.

Это должно обеспечить точность начислений за потребленные услуги.

Отмечается, что контроллер во время визита:

фиксирует текущие показания счетчика;

проверяет его техническое состояние;

проверяет - при необходимости - документы о поверке.

Что делать, если к вам пришли снимать показания счетчиков

В КГГА подчеркивают: перед тем, как предоставлять доступ к помещению и квартирным приборам учета, нужно проверить удостоверение сотрудника "Киевтеплоэнерго".

Уточняется, что в нем должны быть указаны:

фамилия и имя сотрудника КП;

его должность;

табельный номер;

номер удостоверения;

название подразделения.

Кроме того, документ должен быть заверен печатью предприятия.

В случае сомнений, гражданам советуют обратиться в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ по номерам:

15-57 (со стационарного телефона);

044 500 15 57 (с мобильного).

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)