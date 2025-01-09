У Києві активізувалися шахраї, які видають себе за "Київводоканал"

Також жителям Києва рекомендують для замовлення повірки лічильників води звертатися безпосередньо до "Київводоканалу" або КП "Київтеплоенерго".

У компанії попереджають, що не телефонують клієнтам із такими пропозиціями. Офіційне інформування про закінчення терміну повірки здійснюється виключно через SMS.

Раніше РБК-Україна писало, що у Бучанській громаді з 1 січня 2025 року почали діяти нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Повідомляють, що попередні тарифи залишалися незмінними з 2022 року та більше не відповідали витратам підприємства. Підвищення пояснюють збільшенням вартості електроенергії, матеріально-технічних ресурсів і пального, а також необхідністю впровадження альтернативних джерел живлення через перебої з електропостачанням.

Також ми розповідали про запуск чат-бота Kyiv Shelter Bot, який сприятиме громадянам у пошуку та перевірці найближчих укриттів під час повітряної тривоги. Він має стати зручним каналом комунікації з владою.

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