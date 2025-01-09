У Києві активізувалися шахраї, які видають себе за "Київводоканал"
Останнім часом у Києві почастішали випадки шахрайства, пов’язаного з повіркою лічильників води. Жителям столиці розповіли, як уникнути шахрайства.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Київводоканалу".
Жителям Києва стали частіше телефонувати шахраї, представляючись працівниками "Київводоканалу". Вони пропонують проведення метрологічної повірки.
У компанії попереджають, що не телефонують клієнтам із такими пропозиціями. Офіційне інформування про закінчення терміну повірки здійснюється виключно через SMS.
Також жителям Києва рекомендують для замовлення повірки лічильників води звертатися безпосередньо до "Київводоканалу" або КП "Київтеплоенерго".
Контакти "Київводоканалу":
- телефон: (044) 202-02-02, 0-800-301-581
- онлайн: service.vodokanal.kiev.ua
- чат-боти у Viber та Telegram
Контакти КП "Київтеплоенерго":
- телефон: (044) 207-88-88
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