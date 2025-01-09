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У Києві активізувалися шахраї, які видають себе за "Київводоканал"

Україна, Київ, Четвер 09 січня 2025 15:05
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У Києві активізувалися шахраї, які видають себе за "Київводоканал" Фото: Лічильник води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Останнім часом у Києві почастішали випадки шахрайства, пов’язаного з повіркою лічильників води. Жителям столиці розповіли, як уникнути шахрайства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Київводоканалу".

Жителям Києва стали частіше телефонувати шахраї, представляючись працівниками "Київводоканалу". Вони пропонують проведення метрологічної повірки.

У компанії попереджають, що не телефонують клієнтам із такими пропозиціями. Офіційне інформування про закінчення терміну повірки здійснюється виключно через SMS.

Також жителям Києва рекомендують для замовлення повірки лічильників води звертатися безпосередньо до "Київводоканалу" або КП "Київтеплоенерго".

Контакти "Київводоканалу":

Контакти КП "Київтеплоенерго":

  • телефон: (044) 207-88-88

Раніше РБК-Україна писало, що у Бучанській громаді з 1 січня 2025 року почали діяти нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Повідомляють, що попередні тарифи залишалися незмінними з 2022 року та більше не відповідали витратам підприємства. Підвищення пояснюють збільшенням вартості електроенергії, матеріально-технічних ресурсів і пального, а також необхідністю впровадження альтернативних джерел живлення через перебої з електропостачанням.

Також ми розповідали про запуск чат-бота Kyiv Shelter Bot, який сприятиме громадянам у пошуку та перевірці найближчих укриттів під час повітряної тривоги. Він має стати зручним каналом комунікації з владою.

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Київ Київводоканал Водопостачання Шахраї
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