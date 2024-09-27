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Перевірте лічильники газу. Українцям може знадобитись позачергова повірка

П'ятниця 27 вересня 2024 07:00
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Перевірте лічильники газу. Українцям може знадобитись позачергова повірка Всі лічильники повинні проходити метрологічну повірку своєчасно (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова
Експерт: Євген Буліменко

Якщо користувач або оператор газорозподільної мережі виявив ознаки пошкодження пломб або лічильника газу (за умови відсутності ознак несанкціонованого втручання в його роботу), може бути ініційована позачергова (або експертна) повірка лічильника газу, або ж експертиза.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Несанкціоноване втручання в роботу газорозподільної системи

Експерт розповів, що, згідно з Кодексом газорозподільних систем, несанкціонованим втручанням в роботу газорозподільної системи може бути:

  • несанкціоноване відновлення газоспоживання
  • несанкціоноване втручання в роботу засобу вимірювальної техніки та/або під'єднання несанкціонованого газопроводу, внаслідок чого порушується нормальний режим роботи газорозподільної мережі та/або здійснюється необліковане (обліковане частково чи з порушенням законодавства) використання природного газу

Тобто порушеннями, що пов'язані з несанкціонованим втручанням в роботу газорозподільної системи, є, зокрема:

  • пошкодження пломб
  • пошкодження лічильника газу
  • наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу газового лічильника
  • несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок чого перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу) тощо

Що відбувається при виявленні ознак пошкодження

При виявленні ознак пошкодження пломб або лічильника газу - за умови відсутності ознак несанкціонованого втручання в роботу лічильника - оператор газорозподільної мережі або споживач можуть ініціювати:

  • позачергову повірку лічильника газу
  • експертну повірку лічильника газу
  • експертизу

"У випадку виявлення за результатами експертної повірки або експертизи порушень, оператор газорозподільної мережі складає акт, який розглядається комісією з розгляду актів про порушення оператора газорозподільної мережі за обов'язкової участі споживача", - розповів Буліменко.

Яке рішення може схвалити комісія та чи можна його оскаржити

За словами експерта, цією комісією може бути схвалене рішення:

  • про задоволення акту про порушення
  • про необхідність додаткового обстеження чи перевірки, або додаткових пояснень тощо
  • про скасування акта про порушення

"У випадку задоволення комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об'єму та обсягу природного газу і його вартості", - пояснив юрист.

Він уточнив, що вартість необлікованого (донарахованого) об'єму природного газу зазначається в окремому платіжному рахунку, який надається споживачеві під особистий підпис або направляється йому рекомендованим поштовим відправленням.

"Рішення комісії з розгляду актів про порушення може бути оскаржене споживачем до територіального органу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рішення якого є обов'язковим до виконання", - зазначив адвокат.

Крім того, рішення комісії або НКРЕКП може бути оскаржене споживачем до суду.

Повірка лічильників

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що всі засоби обліку (лічильники) повинні своєчасно проходити метрологічну повірку - з урахуванням встановлених міжповірочних інтервалів.

При цьому проводити таку процедуру можуть тільки уповноважені організації.

Дата повірки має бути вказана у паспорті вузла обліку або в особистому кабінеті споживача - на офіційному вебпорталі постачальника послуги (наприклад для лічильників води встановлено міжповірочний інтервал 4 роки).

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