Перевірки в Києві: що робити, якщо до вас прийшли знімати показання лічильників
У міжопалювальний період фахівці КП "Київтеплоенерго" проводять щорічне контрольне зняття показань квартирних лічильників - щоб забезпечити точність нарахувань за спожиті послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Контрольне зняття показань лічильників: що важливо знати
Українцям нагадали, що у міжопалювальний період фахівці комунального підприємства "Київтеплоенерго" проводять контрольне зняття показань квартирних лічильників:
- опалення;
- гарячої води.
Це має забезпечити точність нарахувань за спожиті послуги.
Зазначається, що контролер під час візиту:
- фіксує поточні показання лічильника;
- перевіряє його технічний стан;
- перевіряє - за потреби - документи про повірку.
Що робити, якщо до вас прийшли знімати показання лічильників
У КМДА наголошують: перед тим, як надавати доступ до помешкання та квартирних приладів обліку, потрібно перевірити посвідчення співробітника "Київтеплоенерго".
Уточнюється, що в ньому мають бути вказані:
- прізвище та ім'я співробітника КП;
- його посада;
- табельний номер;
- номер посвідчення;
- назва підрозділу.
Крім того, документ повинен бути завірений печаткою підприємства.
У разі сумнівів, громадянам радять звернутися до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ за номерами:
- 15-57 (зі стаціонарного телефону);
- 044 500 15 57 (з мобільного).
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
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