Перевірки в Києві: що робити, якщо до вас прийшли знімати показання лічильників

У міжопалювальний період фахівці КП "Київтеплоенерго" проводять щорічне контрольне зняття показань квартирних лічильників - щоб забезпечити точність нарахувань за спожиті послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Контрольне зняття показань лічильників: що важливо знати

Українцям нагадали, що у міжопалювальний період фахівці комунального підприємства "Київтеплоенерго" проводять контрольне зняття показань квартирних лічильників:

опалення;

гарячої води.

Це має забезпечити точність нарахувань за спожиті послуги.

Зазначається, що контролер під час візиту:

фіксує поточні показання лічильника;

перевіряє його технічний стан;

перевіряє - за потреби - документи про повірку.

Що робити, якщо до вас прийшли знімати показання лічильників

У КМДА наголошують: перед тим, як надавати доступ до помешкання та квартирних приладів обліку, потрібно перевірити посвідчення співробітника "Київтеплоенерго".

Уточнюється, що в ньому мають бути вказані:

прізвище та ім'я співробітника КП;

його посада;

табельний номер;

номер посвідчення;

назва підрозділу.

Крім того, документ повинен бути завірений печаткою підприємства.

У разі сумнівів, громадянам радять звернутися до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ за номерами:

15-57 (зі стаціонарного телефону);

044 500 15 57 (з мобільного).

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)