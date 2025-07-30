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Проверки в Киеве: что делать, если к вам пришли снимать показания счетчиков

Среда 30 июля 2025 07:30
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Проверки в Киеве: что делать, если к вам пришли снимать показания счетчиков Специалисты "Киевтеплоэнерго" проводят контрольное снятие показаний счетчиков каждый год (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В межотопительный период специалисты КП "Киевтеплоэнерго" проводят ежегодное контрольное снятие показаний квартирных счетчиков - чтобы обеспечить точность начислений за потребленные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Контрольное снятие показаний счетчиков: что важно знать

Украинцам напомнили, что в межотопительный период специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проводят контрольное снятие показаний квартирных счетчиков:

  • отопления;
  • горячей воды.

Это должно обеспечить точность начислений за потребленные услуги.

Отмечается, что контроллер во время визита:

  • фиксирует текущие показания счетчика;
  • проверяет его техническое состояние;
  • проверяет - при необходимости - документы о поверке.

Что делать, если к вам пришли снимать показания счетчиков

В КГГА подчеркивают: перед тем, как предоставлять доступ к помещению и квартирным приборам учета, нужно проверить удостоверение сотрудника "Киевтеплоэнерго".

Уточняется, что в нем должны быть указаны:

  • фамилия и имя сотрудника КП;
  • его должность;
  • табельный номер;
  • номер удостоверения;
  • название подразделения.

Кроме того, документ должен быть заверен печатью предприятия.

В случае сомнений, гражданам советуют обратиться в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ по номерам:

  • 15-57 (со стационарного телефона);
  • 044 500 15 57 (с мобильного).

Проверки в Киеве: что делать, если к вам пришли снимать показания счетчиковПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве активизировались мошенники, которые выдают себя за "Киевводоканал".

Кроме того, мы объясняли, что стоит знать о проверке газовых счетчиков - как часто это нужно делать и кто оплачивает процедуру.

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