Проверки в Киеве: что делать, если к вам пришли снимать показания счетчиков
В межотопительный период специалисты КП "Киевтеплоэнерго" проводят ежегодное контрольное снятие показаний квартирных счетчиков - чтобы обеспечить точность начислений за потребленные услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Контрольное снятие показаний счетчиков: что важно знать
Украинцам напомнили, что в межотопительный период специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проводят контрольное снятие показаний квартирных счетчиков:
- отопления;
- горячей воды.
Это должно обеспечить точность начислений за потребленные услуги.
Отмечается, что контроллер во время визита:
- фиксирует текущие показания счетчика;
- проверяет его техническое состояние;
- проверяет - при необходимости - документы о поверке.
Что делать, если к вам пришли снимать показания счетчиков
В КГГА подчеркивают: перед тем, как предоставлять доступ к помещению и квартирным приборам учета, нужно проверить удостоверение сотрудника "Киевтеплоэнерго".
Уточняется, что в нем должны быть указаны:
- фамилия и имя сотрудника КП;
- его должность;
- табельный номер;
- номер удостоверения;
- название подразделения.
Кроме того, документ должен быть заверен печатью предприятия.
В случае сомнений, гражданам советуют обратиться в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ по номерам:
- 15-57 (со стационарного телефона);
- 044 500 15 57 (с мобильного).
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
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