Перевірки на блок-постах та право на зброю: якими будуть військові поліцейські в Україні

Військові поліцейські перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блок-постах під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт, розроблений Головним управлінням Військової служби правопорядку ЗСУ.
Згідно з проєктом професійного стандарту, військовий поліцейський має забезпечувати правопорядок у військах, контролювати дотримання дисципліни, перевіряти документи, проводити огляди та вилучати речові докази.
Також до його обов’язків входить затримання військовослужбовців і цивільних, складання протоколів про адміністративні правопорушення, охорона військових об’єктів, а також участь у патрулюванні під час воєнного стану.
Військовий поліцейський повинен уміти самостійно оцінювати ситуацію, ухвалювати рішення щодо затримання осіб, застосування сили або спецзасобів, а також нести персональну відповідальність за дотримання прав затриманих.
Законопроєкт визначає чіткі межі використання фізичної сили, спецзасобів і вогнепальної зброї. Поліцейські мають діяти у межах інструкцій і попереджати порушників про намір застосувати силу.
У стандарті прописано, що вони повинні володіти прийомами самооборони, знати порядок використання кийків, наручників, газових балончиків, електрошокерів і зброї.
Також кожен військовий поліцейський має бути здатним надати домедичну допомогу після застосування сили чи вогнепальної зброї, у тому числі зупиняти кровотечі, відновлювати дихання та проводити реанімаційні дії.
Під час воєнного стану військові поліцейські нестимуть службу на блок-постах, перевірятимуть документи, оглядатимуть транспорт і багаж, а також діятимуть у складі патрулів військових комендатур.
Вони повинні мати знання про обмеження пересування, правила дії комендантської години та особливості взаємодії з Національною поліцією.
Крім того, у професійному стандарті зазначено, що військові поліцейські мають бути готовими діяти у складі міжнародних миротворчих і гуманітарних місій, дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права та спілкуватися англійською мовою.
Військові поліцейські проходитимуть спеціалізовані курси, матимуть сертифікати про проходження фахової підготовки та курси підвищення кваліфікації.
Для сержантів і техніків передбачено здобуття рівня кваліфікації за Національною рамкою (від 2 до 4 рівня).
Особи, які претендують на службу у військовій поліції, повинні бути придатними за станом здоров’я, мати базову військову підготовку, відсутність судимостей і позитивний висновок психологічної придатності.
Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про військову поліцію, яка замінить Військову службу правопорядку.
Детальніше про те, що таке військова поліція, читайте у матеріалі РБК-Україна.