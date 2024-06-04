Військова поліція в Україні: що це, коли та як запрацює

На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт про Військову поліцію. Наразі документ отримав висновок комітету ВРУ з правоохоронної діяльності.

РБК-Україна розповідає, що таке Військова поліція та як може працювати це формування.

Що таке Військова поліція

Військова поліція - це військове формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки та оборони, призначенням якого є забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту.

Загалом діяльність Військової поліції спрямовує та координує Кабмін, проте під час дії воєнного стану ці обов'язки виконує Головнокомандувач ЗСУ.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що він має на меті посилити військову дисципліну, бойову та мобілізаційну готовність ЗСУ та інших військових формувань України.

При цьому закон гарантує реагування на загрози територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, національній безпеці та обороні, сприяння розслідування і розкриття військових кримінальних правопорушень і захисту прав військовослужбовців.

Чим займається Військова поліція

Військова поліція може:

здійснювати підтримання правопорядку серед військовослужбовців у військових частинах, на військових об'єктах, у військових містечках, у громадських місцях, військовозобов'язаних і резервістів під час проходження ними зборів, а також серед особового складу національного контингенту, направленого Україною для участі в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки

патрулювати гарнізони, прилеглі до них населені пункти, території військових містечок і військових об'єктів, місцях дислокації військових частин і прилеглі до них території, а також громадські місця

розшукувати та затримувати військовослужбовців у випадках, визначених законом, а також здійснювати розшук військовослужбовців, які зникли безвісти

розшукувати викрадену або втрачену вогнепальну зброю, бойові припаси до неї та вибухові речовини, що перебувають на обліку у військових частинах МОУ, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту

здійснювати охорону держмайна від протиправних посягань у МОУ, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту

здійснювати контроль за дотриманням учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху під час використання військових транспортних засобів

регулювати дорожній рух на вулично-дорожній мережі під час проходження колон військових транспортних засобів, супроводжувати ці колони та транспортні засоби спеціального призначення

зупиняти військових транспортних засобів і перевіряти документи в разі порушень водіями ПДР

здійснювати захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців та членів їхніх сімей

проводити службові розслідування та службові перевірки відповідно до вимог Закону, а також за наявності підстав скеровувати подання про усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли тощо

Крім того, будуть також створені оперативні підрозділи Військової поліції. Вони будуть здійснювати оперативнорозшукову діяльність, а також проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії.

У випадках, передбачених Законом "Про Національну поліцію", представник Військової поліції може застосовувати вогнепальну зброю.

Як будуть укомплектовувати особовий склад

Склад Військової поліції комплектують з чисельності ЗСУ. Ці формування не можуть перевищувати 1,5% чисельності Збройних Сил.

Центральний орган управління Військової поліції та територіальні органи управління Військової поліції можуть комплектуватися державними службовцями та працівниками.

Однак при цьому посади та обов'язки, які стосуються організації, здійснення і забезпечення виконання завдань і реалізації повноважень Військової поліції, будуть комплектуватися лише військовослужбовцями.

Таким чином військовослужбовцем Військової поліції може бути громадянин України, який проходить військову службу у ЗСУ, відповідає кваліфікаційним вимогам і критеріям професійної придатності, вільно володіє державною мовою та за станом здоров'я придатний до проходження військової служби.