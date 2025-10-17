Проверки на блок-постах и право на оружие: какими будут военные полицейские в Украине

Ключевые задачи военных полицейских

Согласно проекту профессионального стандарта, военный полицейский должен обеспечивать правопорядок в войсках, контролировать соблюдение дисциплины, проверять документы, проводить осмотры и изымать вещественные доказательства.

Также в его обязанности входит задержание военнослужащих и гражданских, составление протоколов об административных правонарушениях, охрана военных объектов, а также участие в патрулировании во время военного положения.

Военный полицейский должен уметь самостоятельно оценивать ситуацию, принимать решение о задержании лиц, применении силы или спецсредств, а также нести персональную ответственность за соблюдение прав задержанных.

Право на применение силы и оружия

Законопроект определяет четкие границы использования физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Полицейские должны действовать в рамках инструкций и предупреждать нарушителей о намерении применить силу.

В стандарте прописано, что они должны владеть приемами самообороны, знать порядок использования дубинок, наручников, газовых баллончиков, электрошокеров и оружия.

Также каждый военный полицейский должен быть способен оказать домедицинскую помощь после применения силы или огнестрельного оружия, в том числе останавливать кровотечения, восстанавливать дыхание и проводить реанимационные действия.

Работа во время военного положения и международных миссий

Во время военного положения военные полицейские будут нести службу на блокпостах, проверять документы, осматривать транспорт и багаж, а также действовать в составе патрулей военных комендатур.

Они должны иметь знания об ограничении передвижения, правила действия комендантского часа и особенности взаимодействия с Национальной полицией.

Кроме того, в профессиональном стандарте указано, что военные полицейские должны быть готовы действовать в составе международных миротворческих и гуманитарных миссий, соблюдать нормы международного гуманитарного права и общаться на английском языке.

Подготовка и квалификация

Военные полицейские будут проходить специализированные курсы, будут иметь сертификаты о прохождении профессиональной подготовки и курсы повышения квалификации.

Для сержантов и техников предусмотрено получение уровня квалификации по Национальной рамке (от 2 до 4 уровня).

Лица, претендующие на службу в военной полиции, должны быть пригодными по состоянию здоровья, иметь базовую военную подготовку, отсутствие судимостей и положительное заключение психологической пригодности.