Перевірки на блок-постах та право на зброю: якими будуть військові поліцейські в Україні

Військові поліцейські перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блок-постах під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт , розроблений Головним управлінням Військової служби правопорядку ЗСУ.

Ключові завдання військових поліцейських

Згідно з проєктом професійного стандарту, військовий поліцейський має забезпечувати правопорядок у військах, контролювати дотримання дисципліни, перевіряти документи, проводити огляди та вилучати речові докази.

Також до його обов’язків входить затримання військовослужбовців і цивільних, складання протоколів про адміністративні правопорушення, охорона військових об’єктів, а також участь у патрулюванні під час воєнного стану.

Військовий поліцейський повинен уміти самостійно оцінювати ситуацію, ухвалювати рішення щодо затримання осіб, застосування сили або спецзасобів, а також нести персональну відповідальність за дотримання прав затриманих.

Право на застосування сили і зброї

Законопроєкт визначає чіткі межі використання фізичної сили, спецзасобів і вогнепальної зброї. Поліцейські мають діяти у межах інструкцій і попереджати порушників про намір застосувати силу.

У стандарті прописано, що вони повинні володіти прийомами самооборони, знати порядок використання кийків, наручників, газових балончиків, електрошокерів і зброї.

Також кожен військовий поліцейський має бути здатним надати домедичну допомогу після застосування сили чи вогнепальної зброї, у тому числі зупиняти кровотечі, відновлювати дихання та проводити реанімаційні дії.

Робота під час воєнного стану та міжнародних місій

Під час воєнного стану військові поліцейські нестимуть службу на блок-постах, перевірятимуть документи, оглядатимуть транспорт і багаж, а також діятимуть у складі патрулів військових комендатур.

Вони повинні мати знання про обмеження пересування, правила дії комендантської години та особливості взаємодії з Національною поліцією.

Крім того, у професійному стандарті зазначено, що військові поліцейські мають бути готовими діяти у складі міжнародних миротворчих і гуманітарних місій, дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права та спілкуватися англійською мовою.

Підготовка та кваліфікація

Військові поліцейські проходитимуть спеціалізовані курси, матимуть сертифікати про проходження фахової підготовки та курси підвищення кваліфікації.

Для сержантів і техніків передбачено здобуття рівня кваліфікації за Національною рамкою (від 2 до 4 рівня).

Особи, які претендують на службу у військовій поліції, повинні бути придатними за станом здоров’я, мати базову військову підготовку, відсутність судимостей і позитивний висновок психологічної придатності.