Проверки на блок-постах и право на оружие: какими будут военные полицейские в Украине
Военные полицейские будут проверять документы, задерживать нарушителей и действовать на блокпостах во время военного положения.
Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, разработанный Главным управлением Военной службы правопорядка ВСУ.
Ключевые задачи военных полицейских
Согласно проекту профессионального стандарта, военный полицейский должен обеспечивать правопорядок в войсках, контролировать соблюдение дисциплины, проверять документы, проводить осмотры и изымать вещественные доказательства.
Также в его обязанности входит задержание военнослужащих и гражданских, составление протоколов об административных правонарушениях, охрана военных объектов, а также участие в патрулировании во время военного положения.
Военный полицейский должен уметь самостоятельно оценивать ситуацию, принимать решение о задержании лиц, применении силы или спецсредств, а также нести персональную ответственность за соблюдение прав задержанных.
Право на применение силы и оружия
Законопроект определяет четкие границы использования физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Полицейские должны действовать в рамках инструкций и предупреждать нарушителей о намерении применить силу.
В стандарте прописано, что они должны владеть приемами самообороны, знать порядок использования дубинок, наручников, газовых баллончиков, электрошокеров и оружия.
Также каждый военный полицейский должен быть способен оказать домедицинскую помощь после применения силы или огнестрельного оружия, в том числе останавливать кровотечения, восстанавливать дыхание и проводить реанимационные действия.
Работа во время военного положения и международных миссий
Во время военного положения военные полицейские будут нести службу на блокпостах, проверять документы, осматривать транспорт и багаж, а также действовать в составе патрулей военных комендатур.
Они должны иметь знания об ограничении передвижения, правила действия комендантского часа и особенности взаимодействия с Национальной полицией.
Кроме того, в профессиональном стандарте указано, что военные полицейские должны быть готовы действовать в составе международных миротворческих и гуманитарных миссий, соблюдать нормы международного гуманитарного права и общаться на английском языке.
Подготовка и квалификация
Военные полицейские будут проходить специализированные курсы, будут иметь сертификаты о прохождении профессиональной подготовки и курсы повышения квалификации.
Для сержантов и техников предусмотрено получение уровня квалификации по Национальной рамке (от 2 до 4 уровня).
Лица, претендующие на службу в военной полиции, должны быть пригодными по состоянию здоровья, иметь базовую военную подготовку, отсутствие судимостей и положительное заключение психологической пригодности.
Напомним, в июне 2024 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о военной полиции, которая заменит Военную службу правопорядка.
Подробнее о том, что такое военная полиция, читайте в материале РБК-Украина.