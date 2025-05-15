Перевірка на серйозність: Україна готова відправити свою делегацію в Стамбул, - Reuters

Україна розглядає можливість надіслати делегацію на перемовини з Росією в Стамбулі, але лише за умови, що Росія готова до серйозної розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомили виданню українські дипломатичні джерела, Україна розглядає можливість направити свою делегацію на переговори з Росією в Стамбулі. Київ хоче дізнатися, що саме скаже російська сторона.

Також, за словами обізнаних високопосадовців, Україна прагне з’ясувати, чи матиме російська делегація повноваження ухвалювати якісь рішення для врегулювання війни.

Готові лише на "серйозну розмову"

При цьому джерела Reuters зазначають, що українська делегація долучиться до переговорів у Стамбулі лише в тому разі, якщо російська сторона буде готова до "серйозної розмови".

Якщо ж представники Росії не продемонструють серйозного підходу до перемовин, це покаже справжні наміри країни-агресорки.

"Ми матимемо повне право зробити висновок, що це - російський фарс, а не реальна робота заради миру", - наводить видання слова неназваного українського дипломата.