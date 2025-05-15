Проверка на серьезность: Украина готова отправить свою делегацию в Стамбул, - Reuters
Украина рассматривает возможность прислать делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле, но только при условии, что Россия готова к серьезному разговору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщили изданию украинские дипломатические источники, Украина рассматривает возможность направить свою делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле. Киев хочет узнать, что именно скажет российская сторона.
Также, по словам осведомленных чиновников, Украина стремится выяснить, будет ли иметь российская делегация полномочия принимать какие-то решения для урегулирования войны.
Готовы только на "серьезный разговор"
При этом источники Reuters отмечают, что украинская делегация присоединится к переговорам в Стамбуле только в том случае, если российская сторона будет готова к "серьезному разговору".
Если же представители России не продемонстрируют серьезного подхода к переговорам, это покажет истинные намерения страны-агрессора.
"Мы будем иметь полное право сделать вывод, что это - российский фарс, а не реальная работа ради мира", - приводит издание слова неназванного украинского дипломата.
Переговоры в Стамбуле
Напомним, на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин предложил провести 15 мая переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией, более того, начать их с того, на чем завершили в 2022 году.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился приехать в Турцию, причем он заявил, что будет ждать Путина лично.
Сегодня Зеленский прилетел в Анкару, чтобы провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Впрочем Зеленский заявил, что будет ждать и российского диктатора. Он отмечал, что готов полететь в Стамбул, если там появится Путин.
Однако российский диктатор Владимир Путин не приехал на переговоры с Зеленским. Он отправил в Стамбул делегацию должностных лиц низкого уровня.
Зеленский неоднократно подчеркивал, что готов говорить только с Путиным. Однако сегодня в Анкаре он сообщил, что Украина на переговорах будет представлена на самом высоком уровне. В частности, в Турцию прибыли военные и представители разведок.
Источники издания WSJ заявляли, что украинская делегация может обсудить с представителями РФ прекращение огня. Однако пока встреча не была официально подтверждена.
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