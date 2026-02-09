Перевірка "критички" після відключень львівських лікарень виявила низку недоліків

Що передувало

Львівський міський голова Андрій Садовий раніше повідомив, що в ніч на середу, 7 січня, у місті було припинено електропостачання в частині лікарень та повністю зупинено роботу комунального електротранспорту. За його словами, причиною стали урядові зміни у підходах до визначення критичності підприємств.

Згодом Садовий поінформував, що після переговорів із прем’єр-міністром Юлією Свириденко електропостачання об’єктів критичної інфраструктури у Львові відновили.

Також згодом у Львівській ОВА повідомили, що проведуть ряд перевірок по готовності інфраструктури до відключень світла.

Водночас Юлія Свириденко наголосила, що урядове рішення не передбачає відключень електроенергії в медичних закладах під час дії графіків, і повідомила про намір провести перевірку щодо можливого порушення цього рішення у Львові.