Проверка "критички" после отключений львовских больниц выявила ряд недостатков

Инспекторы Госэнергонадзора во Львовской области проверили более 150 объектов во всех административных районах области. Речь идет о учреждениях здравоохранения, "Львовелеткротранс", а также различные коммунальные учреждения.

Проверки показали, что только 6 из 33 проверенных лечебных учреждений Львовщины имеют статус объекта критической инфраструктуры. При этом значительное количество медицинских учреждений вообще не обращалась по определению такого статуса.

Кроме того, в двух больницах подключение альтернативных источников электроснабжения выполнено с нарушениями, а в одном из городов на объекте теплоснабжения до сих пор не подключена когенерационная установка.