Проверка газовых счетчиков: как часто нужно делать и кто оплачивает
В Украине газовые счетчики нуждаются в периодической проверке для обеспечения их исправности и точности показаний. От этого зависят начисления в платежках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал NaftogazUA.
Поверка счетчиков проводится в зависимости от их класса точности. Для счетчиков класса точности 1 она осуществляется каждые два года, а для класса точности 1,5 - раз в восемь лет.
Кроме того, потребители могут обратиться с запросом на внеочередную поверку счетчика в следующих случаях:
- есть сомнения в правильности показаний,
- повреждения оттиска поверочного клейма,
- если счетчик не использовался длительное время.
Все работы по поверке, демонтажу, транспортировке и монтажу счетчика выполняются за счет Оператора газораспределительной сети (ОГРМ) в соответствии с регионом проживания потребителя.
Ранее РБК-Украина писало, почему в платежках за газ могут появляться суммы даже при отсутствии потребления. Это связано с тем, что часть тарифа состоит из платы за распределение газа, которая начисляется независимо от фактического использования топлива. Также потребителям советуют внимательно проверять показания счетчика и сверять их с данными поставщика, чтобы избежать недоразумений.
Также мы писали, что в Украине существенно сократились запасы газа. В подземных хранилищах осталось около 8,7 млрд кубометров газа, что почти на 40% меньше, чем в начале зимы. Несмотря на это, правительство уверяет, что запасов хватит для стабильного прохождения остатка отопительного периода, а также отмечает готовность к будущей закачке газа в хранилища.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.