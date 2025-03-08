Проверка газовых счетчиков: как часто нужно делать и кто оплачивает

В Украине газовые счетчики нуждаются в периодической проверке для обеспечения их исправности и точности показаний. От этого зависят начисления в платежках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал NaftogazUA .

Поверка счетчиков проводится в зависимости от их класса точности. Для счетчиков класса точности 1 она осуществляется каждые два года, а для класса точности 1,5 - раз в восемь лет.

Кроме того, потребители могут обратиться с запросом на внеочередную поверку счетчика в следующих случаях:

есть сомнения в правильности показаний,

повреждения оттиска поверочного клейма,

если счетчик не использовался длительное время.

Все работы по поверке, демонтажу, транспортировке и монтажу счетчика выполняются за счет Оператора газораспределительной сети (ОГРМ) в соответствии с регионом проживания потребителя.