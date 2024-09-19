Перевезення велосипедів і самокатів у транспорті: кому й за що можуть виписати штраф

Перевезення велосипедів і самокатів у наземному транспорті столиці

Згідно з правилами користування наземним транспортом, що діють в Києві, пасажири мають право безоплатно провозити велосипеди тільки у розібраному вигляді.

"Якщо велосипед не розібраний, на нього розповсюджуються вимоги для перевезення багажу, перевезення кожної одиниці якого має бути оплачена відповідно до встановлених тарифів", - зауважив експерт.

Він уточнив, що багажем, відповідно до вказаних правил, вважається вантаж:

розміром не більше 100х50х30 см

вагою від 10 до 40 кілограмів

розміром не менше 60х40х20 см та вагою 10 кг (вантаж нижче вказаних параметрів є ручною поклажею та перевозиться безоплатно)

"При цьому вказаними правилами заборонено перевозити громіздкий багаж розміром більше 100х50х30 см та вагою більше за 40 кілограмів, а також речі, довші за 190 см та діаметром більше 30 см. Виключенням з цього правила є велосипеди, які складаються", - пояснив юрист.

Виходячи з цього, перевозити велосипеди у наземному транспорті столиці можна:

у розібраному вигляді - безоплатно

у зібраному або складеному вигляді (якщо їх габарити від 60х40х20 см до 100х50х30 см, а вага від 10 кг до 40 кг) - з оплатою перевезення велосипеда, як багажу, відповідно до встановлених тарифів

При цьому велосипеди розміром більше 100х50х30 см та вагою понад 40 кг (або довші за 190 см та діаметром понад 30 см (окрім складених) - перевозити у наземному міському транспорті міста Києва заборонено.

"Щодо самоката (на відміну від велосипеда), якихось особливих правил до його перевезення в місті Києві не встановлено. Отже, на нього розповсюджуються загальні правила перевезення багажу, наведені вище", - розповів Тетеря.

Крім того, як велосипеди, так і самокати - під час перевезення в транспорті:

мають перебувати у такому вигляді, щоб не змогли забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів

мають бути розміщені так, щоб не заважати вільному проходу пасажирів уздовж салону та не блокувати доступу до основних та аварійних виходів

Перевезення багажу в інших видах громадського транспорту

Що стосується інших видів громадського транспорту, зокрема київського метрополітену, в ньому пасажирам (відповідно до правил користування) дозволено безоплатно перевозити велосипеди, однак тільки у чохлах або належній упаковці

"При цьому, якщо габаритні розміри велосипеда за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів, такий велосипед перевозиться виключно в розібраному вигляді", - зазначив юрист.

Якщо йдеться про самокати, то для них, як і у випадку з наземним транспортом, не визначено особливих правил (порівняно з іншим вантажем).

Тетеря пояснив, що вони не повинні забруднювати інших пасажирів, а вимоги до габаритів за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) є такими:

не більше 120 см - для перевезення безоплатно

від 120 см до 200 см - для перевезення платно

понад 200 см - перевезення заборонене

В яких випадках і як саме можуть покарати пасажирів із багажем

За словами експерта, якщо контролер виявить пасажира з багажем, який заборонено перевозити (відповідно до вищевказаних ознак), його можуть висадити на найближчій зупинці - без повернення вартості проїзду.

"А якщо буде виявлено пасажира, який не сплатив вартість перевезення багажу в міському наземному транспорті, його може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу", - додав юрист.

Він уточнив, що розмір такого штрафу нині є незначним - від 1,7 грн до 8,5 грн - і стягується контролером на місці.

"Крім штрафу, для продовження поїздки, пасажир має сплатити вартість перевезення велосипеда чи самоката", - підсумував Тетеря.