Перевезення велосипедів і самокатів у транспорті: кому й за що можуть виписати штраф

Законодавством України встановлено, що правила користування міським електричним та пасажирським автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Тобто у кожному окремому місті можуть діяти свої правила користування наземним транспортом.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Ігор Тетеря.
Згідно з правилами користування наземним транспортом, що діють в Києві, пасажири мають право безоплатно провозити велосипеди тільки у розібраному вигляді.
"Якщо велосипед не розібраний, на нього розповсюджуються вимоги для перевезення багажу, перевезення кожної одиниці якого має бути оплачена відповідно до встановлених тарифів", - зауважив експерт.
Він уточнив, що багажем, відповідно до вказаних правил, вважається вантаж:
"При цьому вказаними правилами заборонено перевозити громіздкий багаж розміром більше 100х50х30 см та вагою більше за 40 кілограмів, а також речі, довші за 190 см та діаметром більше 30 см. Виключенням з цього правила є велосипеди, які складаються", - пояснив юрист.
Виходячи з цього, перевозити велосипеди у наземному транспорті столиці можна:
При цьому велосипеди розміром більше 100х50х30 см та вагою понад 40 кг (або довші за 190 см та діаметром понад 30 см (окрім складених) - перевозити у наземному міському транспорті міста Києва заборонено.
"Щодо самоката (на відміну від велосипеда), якихось особливих правил до його перевезення в місті Києві не встановлено. Отже, на нього розповсюджуються загальні правила перевезення багажу, наведені вище", - розповів Тетеря.
Крім того, як велосипеди, так і самокати - під час перевезення в транспорті:
Що стосується інших видів громадського транспорту, зокрема київського метрополітену, в ньому пасажирам (відповідно до правил користування) дозволено безоплатно перевозити велосипеди, однак тільки у чохлах або належній упаковці
"При цьому, якщо габаритні розміри велосипеда за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів, такий велосипед перевозиться виключно в розібраному вигляді", - зазначив юрист.
Якщо йдеться про самокати, то для них, як і у випадку з наземним транспортом, не визначено особливих правил (порівняно з іншим вантажем).
Тетеря пояснив, що вони не повинні забруднювати інших пасажирів, а вимоги до габаритів за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) є такими:
За словами експерта, якщо контролер виявить пасажира з багажем, який заборонено перевозити (відповідно до вищевказаних ознак), його можуть висадити на найближчій зупинці - без повернення вартості проїзду.
"А якщо буде виявлено пасажира, який не сплатив вартість перевезення багажу в міському наземному транспорті, його може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу", - додав юрист.
Він уточнив, що розмір такого штрафу нині є незначним - від 1,7 грн до 8,5 грн - і стягується контролером на місці.
"Крім штрафу, для продовження поїздки, пасажир має сплатити вартість перевезення велосипеда чи самоката", - підсумував Тетеря.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про кілька найзручніших способів перевезення велосипеда автомобілем під час подорожей або недовгих поїздок.
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