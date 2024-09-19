Перевозка велосипедов и самокатов в транспорте: кому и за что могут выписать штраф

Законодательством Украины установлено, что правила пользования городским электрическим и пассажирским автомобильным транспортом утверждаются соответствующим органом местного самоуправления. То есть в каждом отдельном городе могут действовать свои правила пользования наземным транспортом.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Игорь Тетеря.
Согласно действующим в Киеве правилам пользования наземным транспортом, пассажиры имеют право безвозмездно провозить велосипеды только в разобранном виде.
"Если велосипед не разобран, на него распространяются требования для перевозки багажа, перевозка каждой единицы которого должна быть оплачена в соответствии с установленными тарифами", - отметил эксперт.
Он уточнил, что багажом, согласно указанным правилам, считается груз:
"При этом указанными правилами запрещено перевозить громоздкий багаж размером более 100х50х30 см и весом более 40 килограммов, а также вещи длиннее 190 см и диаметром более 30 см. Исключением из этого правила являются складывающиеся велосипеды", - объяснил юрист.
Исходя из этого, перевозить велосипеды в наземном транспорте столицы можно:
При этом велосипеды размером более 100х50х30 см и весом более 40 кг (или длиннее 190 см и диаметром более 30 см (кроме сложенных) - перевозить в наземном городском транспорте Киева запрещено.
"Насчет самоката (в отличие от велосипеда), каких-то особых правил к его перевозке в городе Киеве не установлено. Следовательно, на него распространяются общие правила перевозки багажа, приведенные выше", - рассказал Тетеря.
Кроме того, как велосипеды, так и самокаты - во время перевозки в транспорте:
Что касается других видов общественного транспорта, в частности киевского метрополитена, в нем пассажирам (согласно правилам пользования) разрешено безвозмездно перевозить велосипеды, однако только в чехлах или надлежащей упаковке.
"При этом если габаритные размеры велосипеда по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров, такой велосипед перевозится исключительно в разобранном виде", - отметил юрист.
Если речь идет о самокатах, то для них, как и в случае с наземным транспортом, не определены особые правила (по сравнению с другим грузом).
Тетеря объяснил, что они не должны пачкать других пассажиров, а требования к габаритам по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) таковы:
По словам эксперта, если контролер обнаружит пассажира с багажом, который запрещено перевозить (в соответствии с вышеуказанными признаками), его могут высадить на ближайшей остановке - без возврата стоимости проезда.
"А если будет обнаружен пассажир, который не оплатил стоимость перевозки багажа в городском наземном транспорте, он может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа", - добавил юрист.
Он уточнил, что размер такого штрафа сейчас незначителен - от 1,7 грн до 8,5 грн - и взимается контролером на месте.
"Помимо штрафа, для продолжения поездки, пассажир должен оплатить стоимость перевозки велосипеда или самоката", - подытожил Тетеря.
Напомним, ранее мы рассказывали о нескольких удобных способах перевозки велосипеда на автомобиле во время путешествий или недолгих поездок.
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