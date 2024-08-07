ua en ru
Ср, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як перевезти велосипед на автомобілі: важливі поради водіям

Середа 07 серпня 2024 09:10
UA EN RU
Як перевезти велосипед на автомобілі: важливі поради водіям Фото: як перевезти велосипед на автомобілі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Коли велосипед є транспортним засобом, на нього сідають і їдуть. Коли велосипед є розважальним засобом, його спочатку треба доставити на місце розваг за допомогою іншого транспорту – і тут починаються складнощі. Як перевезти велосипед легковою машиною без неприємних наслідків?

Про кілька способів перевезення велосипеда в автомобілі читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild і Motor.

Погодьтеся, влаштовувати велопроменад в гущавині кам’яних джунглів якось не дуже логічно. А значить, ваш двоколісний транспортний засіб треба якимось чином транспортувати на природу, до великого парку чи в інше місце, це від прогулянки "верхи" можна отримати користь і задоволення.

Майте на увазі, що тут на вас чекає дві проблеми – розмістити велосипед на сімейній машині і не завдати при тому шкоди їй, собі та іншим співгромадянам. Віл цього і треба відштовхуватись.

Спосіб №1: на фаркопі

Спосіб, який сьогодні можна вважати рекомендованим. Він же найбільш надійний і найбільш дорогий, адже для нього потрібно мати на машині фаркоп, а в гаражі – спеціальний велобагажник, до речі, доволі дорогий.

Натомість водій-велосипедист отримує максимально жорстку фіксацію велосипедів, можливість перевозити важкі електровелосипеди і змогу безпечно розвивати прийнятну швидкість, а при потребі ще й енергійно маневрувати. Також багато які багажники передбачають захист велосипедів від крадіжки, а крім того є моделі, які відкидаються разом з велосипедами, щоб можна було не знімаючи їх, дістати щось з багажника машини. Найбільш дорогі багажники мають дублюючі задні "стопи" та інші ліхтарі разом з місцем для встановлення реєстраційного номерного знака. Це знадобиться на той випадок, коли прикріплені велосипеди будуть затуляти номер на штатному місці авто.

Як перевезти велосипед на автомобілі: важливі поради водіям

Спосіб №2: на кришці багажника

Варіант найдешевший, проте клопітний і не дуже надійний. Схема така: металевий каркас-багажник, до якого кріпляться велосипеди, через гумові подушки за допомогою ременів з особливими зачепами фіксується до кришки (двері) багажника авто. Сам багажник недорогий, легкий і невеликий, але через велику кількість не зовсім жорстких з’єднань вся конструкцію тримається за машину не дуже міцно. На ходу її краще весь час контролювати, і при тому слід швидкість більша за 50-60 км/год здаватиметься ризикованою. Найчастіше в таких багажниках до нього кріпиться лише рама веліка, інші вузли залишаються вільними і можуть пошкодити автомобіль та сусідні велосипеди.

Зрозуміло, що коли водій при завантаженні щось зробить не так, сам багажник також може пошкодити фарбу і метал машини в місцях кріплення. Інші явні недоліки у тому, що немає можливості відкривати кришку багажника при встановлених велосипедах, і що велосипеди можуть затуляти номерні знаки машини. На жаль, такий багажник в першу чергу призначений для хетчбеків та універсалів, і не завжди підходить для седанів.

Спосіб №3: на даху

Доволі часто можна зустрінути машину, в якої на даху стоячки стоять кілька велосипедів. Тримає їх спеціальна система, яка, звісно, повинна бути лише брендовою, якісною. Адже якщо невдало зафіксований велосипед впаде з даха, постраждає не лише гаманець його власника, а й ті громадяни, на кого він звалиться. Для кріплення такої вело-системи на машині повинні бути рейлінги. Майте на увазі, що така схема перевезення помітно підвищує витрату пального, а ще з такою пірамідою на даху не вийде паркуватись у багатьох підземних гаражах і стоянках.

Натомість такий багажник недорогий, не займає багато місця при зберіганні у гаражі чи вдома, а на ходу майже завжди залишає відкритими ліхтарі та номерні знаки. Що важливо з точки зору вимог Правил дорожнього руху (п. 30), стандарту ДСТУ 4278:2006 та кодексу КУпАП (ст. 121 ч.6), за яким поліцейські виписують штрафи.

Як перевезти велосипед на автомобілі: важливі поради водіям

Коротко

Маючи зовні автомобіля один чи кілька велосипедів, ви повинні відповідним чином скорегувати свій стиль водіння. Тому що одне діло, коли веліки добре тримаються багажника у статичному положенні перед початком поїздки, і зовсім інша, коли вони та їхні кріплення до багажника зазнають різновекторних навантажень на ходу. І майте на увазі, що сили, які впливають на цей вантаж, напряму залежать від швидкості, на якій водій виконує маневри.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як правильно перевозити дітей в машині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух Автомобільний ринок Велосипед
NEWS
Росіяни просунулися в Нью-Йорку, але не захопили його повністю: карти ISW
Росіяни просунулися в Нью-Йорку, але не захопили його повністю: карти ISW
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову