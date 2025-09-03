Перевезення російської залізниці просіли до мінімуму: що відбувається з економікою РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

У серпні 2025 року обсяг перевезень мережею "РЖД" склав 92,2 млн тонн. Це на 5,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за перші вісім місяців відправили 738,8 млн тонн, що на 7,1% нижче від результатів 2024-го.

Найбільші втрати

Суттєво скоротилися перевезення будівельних вантажів - на 15%, чорних металів - на 17,3% та кам’яного вугілля - на 3,6%. Відвантаження нафти зменшилося на 4,9% через ремонти на НПЗ. Найбільш болючішим стало падіння зернових - на 30,7%, що пояснюється низьким урожаєм та експортними обмеженнями.

Таке зниження свідчить про спад у ключових секторах економіки РФ - від будівництва до металургії та агропромисловості. Показники транспортної галузі демонструють загальне уповільнення виробництва й скорочення внутрішнього попиту, що підсилює ефект стагнації.