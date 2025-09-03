ua en ru
Перевезення російської залізниці просіли до мінімуму: що відбувається з економікою РФ

Росія, Середа 03 вересня 2025 10:15
Перевезення російської залізниці просіли до мінімуму: що відбувається з економікою РФ Фото: РЖД фіксує падіння вантажопотоку третій квартал поспіль (росЗМІ)
Автор: Савченко Юлія

Вантажні перевезення компанії "Російські залізниці" падають. Це торкнулося одразу кількох стратегічних секторів - від нафти й металів до зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У серпні 2025 року обсяг перевезень мережею "РЖД" склав 92,2 млн тонн. Це на 5,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за перші вісім місяців відправили 738,8 млн тонн, що на 7,1% нижче від результатів 2024-го.

Найбільші втрати

Суттєво скоротилися перевезення будівельних вантажів - на 15%, чорних металів - на 17,3% та кам’яного вугілля - на 3,6%. Відвантаження нафти зменшилося на 4,9% через ремонти на НПЗ. Найбільш болючішим стало падіння зернових - на 30,7%, що пояснюється низьким урожаєм та експортними обмеженнями.

Таке зниження свідчить про спад у ключових секторах економіки РФ - від будівництва до металургії та агропромисловості. Показники транспортної галузі демонструють загальне уповільнення виробництва й скорочення внутрішнього попиту, що підсилює ефект стагнації.

Нагадаємо, Зовнішня розвідка України повідомляла, що російська залізниця поступово занурюється у кризу, про що говорять серйозні збитки та спад обсягів перевезень. Відповідний тренд спостерігається вже третій рік поспіль. Чистий прибуток компанії скоротився на 95%, до 33,9 млн доларів.

Раніше кіберфахівці Головного управління розвідки з 10 по 12 червня провели серію успішних кібератак проти ресурсів "РЖД".

Також РБК-Україна повідомляло, що "РЖД" вже кілька місяців змушує співробітників центрального апарату та регіональних управлінь брати по два неоплачувані "канікули" щомісяця. Річ у тім, що "РЖД" втрачає прибутки, а обсяги перевезень зменшуються.

