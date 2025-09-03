ua en ru
Перевозки российской железной дороги просели до минимума: что происходит с экономикой РФ

Россия, Среда 03 сентября 2025 10:15
Перевозки российской железной дороги просели до минимума: что происходит с экономикой РФ Фото: РЖД фиксирует падение грузопотока третий квартал подряд (росСМИ)
Автор: Савченко Юлія

Грузовые перевозки компании "Российские железные дороги" падают. Это коснулось сразу нескольких стратегических секторов - от нефти и металлов до зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В августе 2025 года объем перевозок по сети "РЖД" составил 92,2 млн тонн. Это на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первые восемь месяцев отправили 738,8 млн тонн, что на 7,1% ниже результатов 2024-го.

Наибольшие потери

Существенно сократились перевозки строительных грузов - на 15%, черных металлов - на 17,3% и каменного угля - на 3,6%. Отгрузка нефти уменьшилась на 4,9% из-за ремонтов на НПЗ. Наиболее болезненным стало падение зерновых - на 30,7%, что объясняется низким урожаем и экспортными ограничениями.

Такое снижение свидетельствует о спаде в ключевых секторах экономики РФ - от строительства до металлургии и агропромышленности. Показатели транспортной отрасли демонстрируют общее замедление производства и сокращение внутреннего спроса, что усиливает эффект стагнации.

Напомним, Внешняя разведка Украины сообщала, что российская железная дорога постепенно погружается в кризис, о чем говорят серьезные убытки и спад объемов перевозок. Соответствующий тренд наблюдается уже третий год подряд. Чистая прибыль компании сократилась на 95%, до 33,9 млн долларов.

Ранее киберспециалисты Главного управления разведки с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак против ресурсов "РЖД".

Также РБК-Украина сообщало, что "РЖД" уже несколько месяцев заставляет сотрудников центрального аппарата и региональных управлений брать по два неоплачиваемых "каникулы" ежемесячно. Дело в том, что "РЖД" теряет прибыли, а объемы перевозок уменьшаются.

Российская Федерация РЖД
