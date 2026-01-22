Для перевезення російської нафти почали залучати нові танкери замість старих, - ЗМІ

"Зростання фрахтових ставок спонукало деяких судновласників використовувати нові танкери для транспортування російської нафти , що зазвичай здійснюється старими суднами, термін служби яких близький до кінця, а іноді й перевищує його", - пише видання.

Ставки різко зросли наприкінці 2025 року після внесення США та ЄС сотень танкерів до чорного списку, що скоротило доступну пропозицію.

Як пояснює Bloomberg, перевезення російської нафти саме по собі не є повністю незаконним, якщо її ціна не перевищує так званої "цінової стелі", однак торгівля може не отримати підтримку західних компаній - насамперед страхових.

Страх порушити обмеження часто стримував легальних операторів, і цю нішу заповнював так званий "тіньовий флот".

Наразі ж санкції, які призвели до падіння цін на російську нафту, створили буфер від порушення обмежень і дало грецьким власникам упевненість приєднатися до торгівлі.

Так, грецькі судновласники, зокрема Dynacom Tankers Management Ltd. та Capital Ship Management Corp., розгорнули нові танкери для перевезення нафти марки Urals.

Середня ставка на доставку з Приморська до західного узбережжя Індії зросла до понад 60 доларів за тонну - найвищого рівня за два роки. Для порівняння, на початку 2025 року ставка становила близько 25 доларів за тонну.

Втім, як наголошує видання, розгортання нових суден є ризикованим через можливі майбутні санкції, але судновласники готові йти на продуманий ризик.

"Баланс ризику та винагороди все ще виглядає достатньо привабливим, щоб залучити нові судна, і це підкреслює стійкість торгівлі російською нафтою", - пояснюють аналітики.