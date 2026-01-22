Для перевозки российской нефти начали привлекать новые танкеры вместо старых, - СМИ

"Рост фрахтовых ставок побудил некоторых судовладельцев использовать новые танкеры для транспортировки российской нефти, что обычно осуществляется старыми судами, срок службы которых близок к концу, а иногда и превышает его", - пишет издание.

Ставки резко выросли в конце 2025 года после внесения США и ЕС сотен танкеров в черный список, что сократило доступное предложение.

Как объясняет Bloomberg,перевозка российской нефти сама по себе не является полностью незаконной, если ее цена не превышает так называемого "ценового потолка", однако торговля может не получить поддержку западных компаний - прежде всего страховых.

Страх нарушить ограничения часто сдерживал легальных операторов, и эту нишу заполнял так называемый "теневой флот".

Сейчас же санкции, которые привели к падению цен на российскую нефть, создали буфер от нарушения ограничений и дали греческим владельцам уверенность присоединиться к торговле.

Так, греческие судовладельцы, в частности Dynacom Tankers Management Ltd. и Capital Ship Management Corp., развернули новые танкеры для перевозки нефти марки Urals.

Средняя ставка на доставку из Приморска до западного побережья Индии выросла до более 60 долларов за тонну - самого высокого уровня за два года. Для сравнения, в начале 2025 года ставка составляла около 25 долларов за тонну.

Впрочем, как отмечает издание, развертывание новых судов является рискованным из-за возможных будущих санкций, но судовладельцы готовы идти на продуманный риск.

"Баланс риска и вознаграждения все еще выглядит достаточно привлекательным, чтобы привлечь новые суда, и это подчеркивает устойчивость торговли российской нефтью", - объясняют аналитики.