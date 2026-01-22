Для перевозки российской нефти начали привлекать новые танкеры вместо старых, - СМИ

Некоторые судовладельцы начали использовать современные танкеры для перевозки российской нефти, которую ранее в основном транспортировали старые суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Рост фрахтовых ставок побудил некоторых судовладельцев использовать новые танкеры для транспортировки российской нефти, что обычно осуществляется старыми судами, срок службы которых близок к концу, а иногда и превышает его", - пишет издание.
Ставки резко выросли в конце 2025 года после внесения США и ЕС сотен танкеров в черный список, что сократило доступное предложение.
Как объясняет Bloomberg,перевозка российской нефти сама по себе не является полностью незаконной, если ее цена не превышает так называемого "ценового потолка", однако торговля может не получить поддержку западных компаний - прежде всего страховых.
Страх нарушить ограничения часто сдерживал легальных операторов, и эту нишу заполнял так называемый "теневой флот".
Сейчас же санкции, которые привели к падению цен на российскую нефть, создали буфер от нарушения ограничений и дали греческим владельцам уверенность присоединиться к торговле.
Так, греческие судовладельцы, в частности Dynacom Tankers Management Ltd. и Capital Ship Management Corp., развернули новые танкеры для перевозки нефти марки Urals.
Средняя ставка на доставку из Приморска до западного побережья Индии выросла до более 60 долларов за тонну - самого высокого уровня за два года. Для сравнения, в начале 2025 года ставка составляла около 25 долларов за тонну.
Впрочем, как отмечает издание, развертывание новых судов является рискованным из-за возможных будущих санкций, но судовладельцы готовы идти на продуманный риск.
"Баланс риска и вознаграждения все еще выглядит достаточно привлекательным, чтобы привлечь новые суда, и это подчеркивает устойчивость торговли российской нефтью", - объясняют аналитики.
Как писали западные СМИ, использование так называемого "теневого флота" Россией, Ираном и Венесуэлой для обхода западных санкций резко возросло и повышает риск военных инцидентов на море.
Речь идет о сотнях устаревших нефтяных танкеров с сомнительной регистрацией, которые перевозят подсанкционные грузы, в частности российскую нефть, в Китай и Индию. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году масштаб флота увеличился - аналитики оценивают его в 900 судов в мире.
Ситуацию осложняет то, что Россия начала официально регистрировать часть таких танкеров под собственным флагом, открыто бросая вызов европейским странам.
В ответ страны ЕС начали принимать жесткие меры против "теневого флота" России, а также ее партнеров. Это направлено на усиление контроля за морскими перевозками и соблюдение санкционного режима