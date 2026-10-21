Переведення годинників в ЄС: як і коли перейти на зимовий час 2026 українцям у Польщі

Країни ЄС дотримуються графіку сезонного переведення годинників двічі на рік. Для українців у Польщі це означає черговий перехід на зимовий час за чітко визначеними "місцевими" правилами.
Докладніше про те, від чого залежать дата і час переведення годинників в ЄС в цілому, а також коли саме потрібно буде "змінити" час у Польщі, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Вперше Європейський Союз законодавчо врегулював правила переходу на літній час у 1980 році (за допомогою директиви, яка координувала існуючі національні практики для забезпечення належного функціонування єдиного ринку).
Сьогодні спільні для всіх держав-членів ЄС правила застосування літнього часу визначає директива, що набрала чинності у 2001 році.
Тим часом конкретний графік (точний розклад періоду застосування літнього часу та дати повернення на зимовий) визначає відповідне повідомлення - календар - Європейської комісії.
Найновіший такий документ було опубліковано у березні 2026 року. Він визначає графік сезонних змін на 2027-2031 роки.
Згідно з ним, періоди застосування літнього часу в ЄС орієнтуються на Всесвітній координований час (UTC):
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Виходячи з повідомлення Європейської комісії, літній час в ЄС починається та завершується о 01:00 за UTC.
Проте реальний ("місцевий") час переведення годинників в останню неділю березня та в останню неділю жовтня залежить від того, до якого часового поясу належить та чи інша країна.
Варто зауважити також, що в цілому в ЄС існує три стандартні часові пояси:
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У Польщі дати й точні години переходу на літній час і назад регулює розпорядження (постанова) прем'єр-міністра від 4 березня 2022 року.
Воно охоплює період з 2022 по 2026 роки.
Згідно з документом, літній час у Польщі у 2026 році:
У постанові уточнюється, що "скасування центральноєвропейського літнього часу полягає в зміні показань годинників з 3:00 на 2:00, що буде початковою годиною центральноєвропейського часу".
Отже, для того, щоб перейти на зимовий час у 2026 році, мешканцям і гостям Польщі необхідно буде перевести стрілки годинників:
Поспати при цьому вийде на годину довше.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому переведення годинників в Україні досі не скасували.
Крім того, ми пояснювали, як зимовий час може впливати на сон та самопочуття людей.
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