Переведення годинників в ЄС: як і коли перейти на зимовий час 2026 українцям у Польщі

Що визначає дату переведення годинників в ЄС

Вперше Європейський Союз законодавчо врегулював правила переходу на літній час у 1980 році (за допомогою директиви, яка координувала існуючі національні практики для забезпечення належного функціонування єдиного ринку).

Сьогодні спільні для всіх держав-членів ЄС правила застосування літнього часу визначає директива, що набрала чинності у 2001 році.

Тим часом конкретний графік (точний розклад періоду застосування літнього часу та дати повернення на зимовий) визначає відповідне повідомлення - календар - Європейської комісії.

Найновіший такий документ було опубліковано у березні 2026 року. Він визначає графік сезонних змін на 2027-2031 роки.

Згідно з ним, періоди застосування літнього часу в ЄС орієнтуються на Всесвітній координований час (UTC):

у 2027 році - з неділі 28 березня до 31 жовтня;

- з неділі 28 березня до 31 жовтня; у 2028 році - з неділі 26 березня до 29 жовтня;

- з неділі 26 березня до 29 жовтня; у 2029 році - з неділі 25 березня до 28 жовтня;

- з неділі 25 березня до 28 жовтня; у 2030 році - з неділі 31 березня до 27 жовтня;

- з неділі 31 березня до 27 жовтня; у 2031 році - з неділі 30 березня до 26 жовтня.

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Від чого залежить точний час переведення годинників

Виходячи з повідомлення Європейської комісії, літній час в ЄС починається та завершується о 01:00 за UTC.

Проте реальний ("місцевий") час переведення годинників в останню неділю березня та в останню неділю жовтня залежить від того, до якого часового поясу належить та чи інша країна.

Варто зауважити також, що в цілому в ЄС існує три стандартні часові пояси:

західноєвропейський час (Ірландія та Португалія);

центральноєвропейський час (17 держав-членів у цій географічній зоні);

східноєвропейський час (Болгарія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Греція, Латвія, Литва та Румунія).

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Коли переходити на зимовий час українцям у Польщі

У Польщі дати й точні години переходу на літній час і назад регулює розпорядження (постанова) прем'єр-міністра від 4 березня 2022 року.

Воно охоплює період з 2022 по 2026 роки.

Згідно з документом, літній час у Польщі у 2026 році:

було запроваджено в останню неділю березня, 29 числа - о 2:00 за центральноєвропейським часом або ж о 1:00 за UTC (PL);

має бути скасовано в останню неділю жовтня, 25 числа - о 3:00 за центральноєвропейським (літнім) часом або ж о 1:00 за UTC (PL).

У постанові уточнюється, що "скасування центральноєвропейського літнього часу полягає в зміні показань годинників з 3:00 на 2:00, що буде початковою годиною центральноєвропейського часу".

Отже, для того, щоб перейти на зимовий час у 2026 році, мешканцям і гостям Польщі необхідно буде перевести стрілки годинників:

в ніч з суботи (24 жовтня) на неділю (25 жовтня);

на одну годину назад (з 3:00 на 2:00).

Поспати при цьому вийде на годину довше.