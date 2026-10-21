Перевод часов в ЕС: как и когда перейти на зимнее время 2026 украинцам в Польше

Страны ЕС придерживаются графика сезонного перевода часов дважды в год. Для украинцев в Польше это означает очередной переход на зимнее время по четко определенным "местным" правилам.
Подробнее о том, от чего зависят дата и время перевода часов в ЕС в целом, а также когда именно нужно будет "сменить" время в Польше, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Впервые Европейский Союз законодательно урегулировал правила перехода на летнее время в 1980 году (с помощью директивы, координировавшей существующие национальные практики для обеспечения надлежащего функционирования единого рынка).
Сегодня общие для всех государств-членов ЕС правила применения летнего времени определяет директива, вступившая в силу в 2001 году.
Между тем конкретный график (точное расписание периода применения летнего времени и даты возвращения на зимнее) определяет соответствующее сообщение - календарь - Европейской комиссии.
Самый новый такой документ был опубликован в марте 2026 года. Он определяет график сезонных изменений на 2027-2031 годы.
Согласно ему, периоды применения летнего времени в ЕС ориентируются на Всемирное координированное время (UTC):
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Исходя из сообщения Европейской комиссии, летнее время в ЕС начинается и завершается в 01:00 по UTC.
Однако реальное ("местное") время перевода часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября зависит от того, к какому часовому поясу принадлежит та или иная страна.
Следует отметить также, что в целом в ЕС существует три стандартных часовых пояса:
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В Польше даты и точные часы перехода на летнее время и обратно регулирует распоряжение (постановление) премьер-министра от 4 марта 2022 года.
Оно охватывает период с 2022 по 2026 годы.
Согласно документу, летнее время в Польше в 2026 году:
В постановлении уточняется, что "отмена центральноевропейского летнего времени заключается в изменении показаний часов с 3:00 на 2:00, что будет начальным часом центральноевропейского времени".
Следовательно, для того чтобы перейти на зимнее время в 2026 году, жителям и гостям Польши необходимо будет перевести стрелки часов:
Поспать при этом получится на час дольше.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему перевод часов в Украине до сих пор не отменили.
Кроме того, мы объясняли, как зимнее время может влиять на сон и самочувствие людей.
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